Катарина Витт выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену: «Жизненно необходимо пожимать друг другу руки»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Катарина Витт Политика Специальные Олимпийские игры Фигурное катание

Катарина Витт выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию является послом Специальной Олимпиады, которая пройдет в июне в столице Германии.

Витт подчеркнула, что искусство, культура и особенно спорт всегда объединяли людей.

«Мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь.

Какая польза от того, что россияне и белорусы с ограниченными возможностями не смогут присутствовать на соревнованиях в Берлине?» – сказала экс-фигуристка в интервью Welt am Sonntag.

По мнению немки, неправильно отстранять спортсменов из-за политических разногласий их правительств.

Вспоминая собственное спортивное прошлое, Витт рассказала, что фигуристы из ГДР, Советского Союза, США, Канады, ФРГ, Франции встречались после соревнований и задавались вопросом: «Почему власть имущие не могут относится друг к другу как единомышленники, как это делаем мы?»

«Если не установится коммуникация на гражданской, человеческой основе, я боюсь, что в сознании слишком многих людей будут надолго вновь возведены стены. Жизненно необходимо пожимать друг другу руки, и неважно, на каком уровне», – отметила Витт.

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20 комментариев

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Vendetta4111323
Надеюсь, Витт будет услышана многими.
Хотя, Дюамелей ничто не прошибет. Но очень хочется верить в нейтральный флаг и возвращение фк в следующем сезоне на мировой уровень
+10
-6
+4
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Вертухай98
Ответ Dayti
Витт сказала конкретно, что если российские спортсмены не поддерживают ****, то тогда их надо допустить к соревнованиям. Так с этим все, кроме "пацреотов" и согласны. Так что ничего нового никто не сказал
Она ничего этого не говорила. Хватит хрень хохляцкую здесь писать.
+7
-3
+4
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Dayti
Витт сказала конкретно, что если российские спортсмены не поддерживают ****, то тогда их надо допустить к соревнованиям. Так с этим все, кроме "пацреотов" и согласны. Так что ничего нового никто не сказал
+12
-9
+3
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Адриана
Ответ Dayti
Где источник-то, а?
Spiegel Sport, а так же fr.de
И там нет никаких "если"
+4
-1
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Адриана
Ответ Dayti
я читал оригинальное интервью в Welt.de. И там есть если.. И если Вы не понимаете немецкий, то это Ваши проблемы 🤷‍♂️
У меня нет проблем, но я читала там, где написала. А Вы, похоже, забыли о культуре общения, но это Ваши проблемы.🤦‍♀️
+4
-1
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Dayti
Ответ Светлана Менова
Видимо, вот, но там под пэйволлом https://www.welt.de/sport/plus245173594/Katarina-Witt-Ich-moechte-unbedingt-noch-etwas-loswerden.html
Спасибо. Я это интервью её уже читал, поэтому и написал в следующем комменте, что она сказала. Заголовок просто опять какой-то, как будто она требует всех российских спортсменов допустить. Этого никто в других странах не хочет.
+5
-3
+2
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шампион
Помнится, Витт еще жалела Валиеву в разгар скандала на олимпиаде. Хорошо, что остаются еще приличные люди.
+1
0
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Dayti
Где источник-то, а?
+1
-1
0
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Светлана Ильина
Хорошо, что есть здравомыслящие люди.
Браво, Катарина!
+2
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Strong
А фашистам в 45-м кто то пожимал руки???
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0
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Светлана Менова
Ответ Dayti
Где источник-то, а?
Видимо, вот, но там под пэйволлом
https://www.welt.de/sport/plus245173594/Katarina-Witt-Ich-moechte-unbedingt-noch-etwas-loswerden.html
0
0
0
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Dayti
Ответ Адриана
Spiegel Sport, а так же fr.de И там нет никаких "если"
я читал оригинальное интервью в Welt.de. И там есть если.. И если Вы не понимаете немецкий, то это Ваши проблемы 🤷‍♂️
+2
-2
0
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Strong
Ответ Dayti
я читал оригинальное интервью в Welt.de. И там есть если.. И если Вы не понимаете немецкий, то это Ваши проблемы 🤷‍♂️
Если, не если, но мечтать можно и не вредно.
0
0
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Елена Азизова
Ответ Dayti
Витт сказала конкретно, что если российские спортсмены не поддерживают ****, то тогда их надо допустить к соревнованиям. Так с этим все, кроме "пацреотов" и согласны. Так что ничего нового никто не сказал
l0a
0
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Целиноградец
Ответ Блинчик
На специальную и параолимпиаду, конечно, надо всех допускать. Людям и так от жизни досталось. А вот единственное международное соревнование, которое должно быть у здоровых лосей Большуновых, Нагорных и Кондратюков - это СВО.
Согласен. Причём их СВО должно проходить в Норвегии и остальной Скандинавии под девизом: вернём викингам зелёную энергию. Надо взять под контроль газ, закрыть все заправки. Пусть вернутся к истокам: лыжи, коньки, сани.
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sasha0872
Ответ шампион
Помнится, Витт еще жалела Валиеву в разгар скандала на олимпиаде. Хорошо, что остаются еще приличные люди.
она плакала после окончания ПП у женщин
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