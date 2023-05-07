Катарина Витт выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену: «Жизненно необходимо пожимать друг другу руки»
Катарина Витт выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену.
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию является послом Специальной Олимпиады, которая пройдет в июне в столице Германии.
Витт подчеркнула, что искусство, культура и особенно спорт всегда объединяли людей.
«Мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь.
Какая польза от того, что россияне и белорусы с ограниченными возможностями не смогут присутствовать на соревнованиях в Берлине?» – сказала экс-фигуристка в интервью Welt am Sonntag.
По мнению немки, неправильно отстранять спортсменов из-за политических разногласий их правительств.
Вспоминая собственное спортивное прошлое, Витт рассказала, что фигуристы из ГДР, Советского Союза, США, Канады, ФРГ, Франции встречались после соревнований и задавались вопросом: «Почему власть имущие не могут относится друг к другу как единомышленники, как это делаем мы?»
«Если не установится коммуникация на гражданской, человеческой основе, я боюсь, что в сознании слишком многих людей будут надолго вновь возведены стены. Жизненно необходимо пожимать друг другу руки, и неважно, на каком уровне», – отметила Витт.
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Хотя, Дюамелей ничто не прошибет. Но очень хочется верить в нейтральный флаг и возвращение фк в следующем сезоне на мировой уровень
И там нет никаких "если"
Браво, Катарина!
https://www.welt.de/sport/plus245173594/Katarina-Witt-Ich-moechte-unbedingt-noch-etwas-loswerden.html