Катарина Витт выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену: «Жизненно необходимо пожимать друг другу руки»

Катарина Витт выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию является послом Специальной Олимпиады, которая пройдет в июне в столице Германии.

Витт подчеркнула, что искусство, культура и особенно спорт всегда объединяли людей.

«Мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь.

Какая польза от того, что россияне и белорусы с ограниченными возможностями не смогут присутствовать на соревнованиях в Берлине?» – сказала экс-фигуристка в интервью Welt am Sonntag.

По мнению немки, неправильно отстранять спортсменов из-за политических разногласий их правительств.

Вспоминая собственное спортивное прошлое, Витт рассказала, что фигуристы из ГДР, Советского Союза, США, Канады, ФРГ, Франции встречались после соревнований и задавались вопросом: «Почему власть имущие не могут относится друг к другу как единомышленники, как это делаем мы?»

«Если не установится коммуникация на гражданской, человеческой основе, я боюсь, что в сознании слишком многих людей будут надолго вновь возведены стены. Жизненно необходимо пожимать друг другу руки, и неважно, на каком уровне», – отметила .

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