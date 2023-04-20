Елена Буянова: «В 12 лет меня доводили до Жука, он брал меня за руку, мы ехали на тренировку. Совсем ребенком была, но это осталось самом впечатляющим»

Теги Елена Буянова (Водорезова) женское катание сборная СССР Станислав Жук ТАСС Фигурное катание

Елена Буянова назвала самый запоминающийся момент за карьеру фигуристки.

«В 12 лет меня везде водили за руку, доводили до [Станислава] Жука, он брал меня за руку, мы ехали на тренировку. Совсем ребенком была. Но для меня это осталось самом впечатляющим.

Я была потом на многих Олимпиадах, но это было самым запоминающимся», – сказала Буянова (Водорезова). 

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10 комментариев

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Anna Leonova
Какие бездари так тупо дерут куски интервью?
Потрудитесь изъясняться понятнее (с)
+17
-1
+16
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Александр Шульгин
За что можно ее уважать так за то что не пошла против своего учителя Жука и не подписала пасквиль который на него сочинила Зуева которая потом одна из первых в Америку свалила, а вот Гордеева подписала
+10
0
+10
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Александр Шульгин
Ответ Ir2019
А какие у них с Сергеем были варианты, учитывая их возраст? Им было чем пригрозить.
Варианты и выбор есть всегда.
+4
0
+4
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Ang Feo
Что "это"? Ничего не понятно
+5
-2
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Анна Беляева
Вот в чем Водорезовой не откажешь, так в преданности и умении придерживаться своей позиции до конца в этих вещах. Большая она молодец! Не отрекается.
+1
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22somebody22
Ответ Ang Feo
Что "это"? Ничего не понятно
А что непонятного?Детские воспоминания?
+2
-1
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Анна Беляева
Ответ udod
а за что Жук брал Анну Кондрашову?
Жук был человек крайне проблемный, но аморалку на него повесили, скорее всего, побоявшись, что банальной алкашки не хватит, чтобы свалить такую глыбу. Я бы слова всех домогнутых поделила на двадцать.
+1
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