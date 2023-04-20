Елена Буянова: «В 12 лет меня доводили до Жука, он брал меня за руку, мы ехали на тренировку. Совсем ребенком была, но это осталось самом впечатляющим»
Елена Буянова назвала самый запоминающийся момент за карьеру фигуристки.
«В 12 лет меня везде водили за руку, доводили до [Станислава] Жука, он брал меня за руку, мы ехали на тренировку. Совсем ребенком была. Но для меня это осталось самом впечатляющим.
Я была потом на многих Олимпиадах, но это было самым запоминающимся», – сказала Буянова (Водорезова).
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