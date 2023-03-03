Алиса Юрова: «Перед прокатом очень волновалась. Было тяжело и психологически, и физически – первый раз с акселем еду»

Алиса Юрова рассказала, что ей тяжело дался прокат произвольной с тройным акселем.

Фигуристка академии «Ангелы Плющенко» заняла 6-е место в финале серии Гран-при России среди юниоров.

«Аксель был неплохой, старалась побороться за выезд. Перед прокатом очень волновалась, тренеры говорили: старайся дышать глубже. А я и так глубоко дышу.

Но потом стало полегче, почувствовала поддержку. Конечно, было тяжело и психологически, и физически – первый раз с акселем еду. Буду стараться накатывать, и тогда можно добавлять и следующие четверные, и два акселя добавлять.

Да, был план и на два акселя здесь, но решили делать один, но хороший.

После второго этапа Гран-при я мало уделяла времени четверным, хотелось настроиться на чистые прокаты. Но четверной тулуп у меня довольно хорошо получался.

Заметила – чем лучше становился аксель, тем лучше получался тулуп. Пробовала я и лутц, он тоже неплохо пошел, но я это все откладываю и буду спокойно учить в конце сезона – у меня еще финал Спартакиады впереди», – сказала Юрова.

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