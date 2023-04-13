Татьяна Навка: «Планируется шоу в Луганске, пока утверждаем удобные даты с местным министерством культуры»

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка анонсировала проведение ледового шоу в Луганске.

В конце 2022 года компания Навки выиграла грант в размере 14 миллионов рублей на проведение в Луганске мюзикла на льду «Руслан и Людмила».

«Планируется шоу в Луганске, даты пока с местным министерством культуры утверждаем удобные. Это же не просто приехать, нужно лед еще заливать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Навка получила грант 14,5 млн на шоу в Луганске: хочет привезти Загитову, когда будет безопасно

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127 комментариев

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Sat397
Ответ Syndycate
Так их и так уже отстранили, и вряд ли вернут в скором времени, тем более на шоу
После ̶л̶е̶б̶е̶д̶и̶н̶о̶й̶ ̶п̶е̶с̶н̶и̶ лебединого озера, снова начнут пускать, но только тех на ком персональных санкций нету.
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Евгений Зенченко
Шоу будет называться "Welcome HIMARS" ?
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Павел Мельников
Ответ Адекватник
Почему не получится? Все именно так. Местные скажут: мы с 14го года хотели в состав РФ - нас не брали. Все надеялись что удастся как-то вопрос решить. В состав Украины мы уже давно не хотим. В 14-16м годах еще подумали бы, если бы там нормальные люди были. А так уже - поздно. Но и вечно жить в статусе непризнанных отрезанных территорий мы тоже не могли. Так что все понятно что к чему... Не понимаю в чем у вас противоречие...
Так это не у меня противоречие, а у вас. Ваша картина мира ограничивается территориями ЛНР и ДНР, которые условно сформировались в 2014-15ом, а то, что у этих людей могут быть родственники, например, в Харьковской области, в ваши рамки уже не уложится. По этой же причине такие шоу и другие массовые мероприятия не проводят в Мариуполе, и, видимо, еще долго не будут решаться проводить.
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Kurbik
Уважаемые!!!Вы же прекрасно знаете, как снимают художественные фильмы.Найдут городок с ледовой ареной,декорации,вывески,массовка,беженцев подключат за хороший гонорар... Главное,получат нехилый грант.Долго ли умеючи!
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Бедоносец
Навка молодец, наступать нужно по всем фронтам и на культурно-развлекательном тоже.
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ТимТалер
Ваню Урганта возьмите туда )
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Beloded2007
В Гааге тоже запланируйте
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tyuiop tyuiop
Ответ А не спеть ли мне песню...
брешишь!
11 апреля Госдума РФ сразу во втором и третьем чтении приняла пакет поправок к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». Самое главное в нем — военкоматам больше не нужно будет вручать повестку лично в руки
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tyuiop tyuiop
Ответ Тихий час
на украине) и украина воюет не одна, украинцы по сути это просто пушечное мясо на службе американских хозяев) Кстати как только появился численный паритет в живой силе, так сразу контрнаступ захлебнулся. странно что тебе укру плевать что там на украине) хотя возможно ты беглый "либерал", хотя для меня что либералы что украинцы это лишь сорта субстанции в унитазе)
итак, подытожим, за Украину воюют неопытные наловленые где попало люди, и их год не могут выбить вторые армии мираиз бахмута потому что Украина не одна, поэтому под бахмутом безопасно и именно поэтому ты боишься туда ехать
ну теперь все стало понятно, все логично
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А не спеть ли мне песню...
Ответ jimmilee**
Там тоже люди живут
а хохлы людей из этих регионов за людей не считают, вот Вам минусы и прилетели...
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Бедоносец
Сегодня фигурно-катательное шоу в Луганске, а завтра - в Артёмовске. Русские медленно запрягают но очень быстро ездят.
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Skelet pro 145
Ответ Тихий час
да неужели? и многим повестки пришли?) а вот мыколу и тараса могут прямо на улице схватить и сразу на убой под Артемовск отправить)
очередной конченный комнатный воин. который клянчит у мамки на бутылку пивка и стреляет у соседей сигаретку
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А не спеть ли мне песню...
Ответ Бедоносец
В Мариуполе тоже кучи мусора были недавно, теперь его не узнать, новые микрорайоны сдаются каждый месяц.
Как же активно Вас минусят наши "западные соседи"!
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А не спеть ли мне песню...
Ответ Большое Путешествие Рузика
Господи, какой Луганск, какие даты, какой каток заливать..... Спроси хоть у мужа что там происходит и что планируется в ближайшее время. Бред просто. Или она это просто для прессы говорит, а сама уже чемоданы собрала для эвакуации?
для эвакуации?))) ребята, вас с лопаты "вкусняшкой" опять накормили, что через месяц будете под Москвой?)
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А не спеть ли мне песню...
Ответ tyuiop tyuiop
должен тебя расстроить , но со вчерашнего дня выезд не очень свободный (((
брешишь!
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Тихий час
Ответ tyuiop tyuiop
ну, Я хз что там в Украине допустим ты прав и вторая армия мира не может год взять бахмут у сброда без всякого опыта наловленых по Украине и сразу отправленных на фронт получается уровень российской армии ещё ниже. как твои слова можно трактовать ещё как не дискредитацию вс РФ? я пишу на тебя заявление за фейки
на украине) и украина воюет не одна, украинцы по сути это просто пушечное мясо на службе американских хозяев) Кстати как только появился численный паритет в живой силе, так сразу контрнаступ захлебнулся. странно что тебе укру плевать что там на украине) хотя возможно ты беглый "либерал", хотя для меня что либералы что украинцы это лишь сорта субстанции в унитазе)
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А не спеть ли мне песню...
Ответ Irvin
Когды же вы русофобы закончитесь...
На этом хохл0сайте их еще лет на сто припасено...
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comewhatmay
В каком году планируется это шоу?
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tyuiop tyuiop
Ответ Игорь Ф,
Та не , деревянных написали.
скромно
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Дима Дин
Ответ Don Cherry 67
ты зря вчера здесь зарегистрировался, надо было на госулслугах.
А тебе не по фиг где и когда я регистрируюсь?
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brig_Mercury
Кстати мероприятие вполне хорошее. Если смогут обеспечить безопасность проведения, то очень доброе дело. Пусть даже и с откатами в 5 концов. Там тоже остались рядовые граждане, которые уже год живут в состоянии горячей в... (слово запрещено в РФ), пусть на несколько часов несколько тысяч из них вернётся к нормальной мирной жизни, о которой каждый из них мечтает. Повторяю, конечно нужна безопасность, но если Навка это сделает, то сделает благое дело.
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Игорь Ф,
Ответ Irvin
Конкретно Луганск не бомбят
Верно, пусть в Херсон едут, Арена ещё жива.
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Мари Хуан
Ответ Бедоносец
Нам не нужна такая международка с трансгендерами и лгбт++++
Не нужны потому что своих таких хватает?))
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Дима Дин
Ответ Lilia Sadykova
Мерзко- это пиариться на горе людей. Ясно же, что в ближайшие несколько лет никто никуда не поедет, а сказки Навки только для прессы
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tyuiop tyuiop
Ответ AllenatoreFirenze
Кто копает? Чего ждут? Безумные по решению психиатров, возможно.
так вся это с во безумие по решению психопата
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