Татьяна Навка: «Планируется шоу в Луганске, пока утверждаем удобные даты с местным министерством культуры»
Татьяна Навка анонсировала проведение ледового шоу в Луганске.
В конце 2022 года компания Навки выиграла грант в размере 14 миллионов рублей на проведение в Луганске мюзикла на льду «Руслан и Людмила».
«Планируется шоу в Луганске, даты пока с местным министерством культуры утверждаем удобные. Это же не просто приехать, нужно лед еще заливать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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ну теперь все стало понятно, все логично