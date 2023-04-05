Мария Петрова: «Мне кажется, наших девочек надо поберечь. Я согласна с четверными, но, может быть, не в 10 лет»

Теги Мария Петрова сборная России женское катание Фигурное катание

Мария Петрова высказалась о травмоопасности четверных прыжков для юных фигуристок

«Им не надо так рано прыгать четверные. Они не пропрыгают столько. Это тяжело невероятно. Не потому что они не смогут физически, а потому что могут возникать травмы. Пять лет прыгать четверные, выступать и выигрывать, и прыгать-прыгать-прыгать... Это же любой организм износится.

Мне кажется, наших девочек надо поберечь как-то. Я согласна с четверными, но, может быть, не в десять лет. Постепенно к этому идти. Понятно, что к 17 можно все это растерять и никогда не запрыгать.

Просит ли дочь четверной? Нет, она – рациональная девочка, она говорит: «Куда торопиться?», я ей: «Давай учить ультра-си», а она: «И смысл? Я сейчас это выучу и четыре года буду это прыгать? Я не смогу». Она не такая маленькая, не такая тонкая, она мощная с хорошим высоким прыжком. Ей пять лет пропрыгать четверные – она развалится», – сказала чемпионка мира в парном катании.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alealeale
Трусова и Щербакова начали учить квады в 13, с 14-три начали успешно их исполнять на всех соревнованиях, и в итоге додержали прыжки до наступления совершеннолетия. И не рассыпались, живые, катаются, прыгают, счастливо живут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Я сейчас это выучу... По щелчку пальца что ли?
А так фигуристы и их родители сами для себя расставляют приоритеты.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pas33pas
Туктамышева себе-молодой сказала чтобы учила квады, потому что потом будет сложно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий