Кацалапов – Синициной: «Спасибо тебе за трудолюбие, любовь и поддержу! Мы с тобой как инь и ян. Дальше – только больше!»
Никита Кацалапов поблагодарил свою партнершу Викторию Синицину за поддержку.
«Сегодня ровно 9 лет, как мы с Викой встали в пару. Время пролетело так быстро, что даже не верится, что уже прошло столько лет.
Спасибо тебе за каждый момент этого невероятного пути или даже приключения! Было тяжело, было легко, было весело и грустно, были поражения и были победы! Было абсолютно все! Ты моя главная победа.
Спасибо тебе за трудолюбие, любовь и поддержу! Мы с тобой как инь и ян. Дальше – только больше!» – написал чемпион мира в танцах на льду.
Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»
Осталась как они, проснуться в одной кровати и бегом в соц сети - объясняется в любви друг другу.