Кацалапов – Синициной: «Спасибо тебе за трудолюбие, любовь и поддержу! Мы с тобой как инь и ян. Дальше – только больше!»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Никита Кацалапов поблагодарил свою партнершу Викторию Синицину за поддержку.

«Сегодня ровно 9 лет, как мы с Викой встали в пару. Время пролетело так быстро, что даже не верится, что уже прошло столько лет.

Спасибо тебе за каждый момент этого невероятного пути или даже приключения! Было тяжело, было легко, было весело и грустно, были поражения и были победы! Было абсолютно все! Ты моя главная победа.

Спасибо тебе за трудолюбие, любовь и поддержу! Мы с тобой как инь и ян. Дальше – только больше!» – написал чемпион мира в танцах на льду.

Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»

3 комментария

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Lammas
Ответ Lukeria
Чего больше-то? Как-то их много стало
Слишком много...Так и хочется сказать:" Тсссс"...
0
-1
-1
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Rush
О, вторые Траньков и Волосажар.
Осталась как они, проснуться в одной кровати и бегом в соц сети - объясняется в любви друг другу.
+2
-2
0
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Lukeria
Чего больше-то? Как-то их много стало
+4
-2
+2
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