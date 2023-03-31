Кацалапов – Синициной: «Спасибо тебе за трудолюбие, любовь и поддержу! Мы с тобой как инь и ян. Дальше – только больше!»

Никита Кацалапов поблагодарил свою партнершу Викторию Синицину за поддержку.

«Сегодня ровно 9 лет, как мы с Викой встали в пару. Время пролетело так быстро, что даже не верится, что уже прошло столько лет.

Спасибо тебе за каждый момент этого невероятного пути или даже приключения! Было тяжело, было легко, было весело и грустно, были поражения и были победы! Было абсолютно все! Ты моя главная победа.

Спасибо тебе за трудолюбие, любовь и поддержу! Мы с тобой как инь и ян. Дальше – только больше!» – написал чемпион мира в танцах на льду.

Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»