Дмитрий Алиев: «Спасибо Сергею Безрукову за то, что при просмотре сериала «Есенин» вызвал у меня бурю чувств и погрузил в эту историю»

рассказал о показательном номере под стихотворение Есенина.

Фигурист выступил на турнире шоу-программ с номером под стихотворение «Вижу сон, дорога черная».

«Впервые в истории Первый канал организовал такой потрясающий турнир по шоу-программам под названием «Русский Вызов». Я был рад принимать участие и подарить вам свое выступление.

Этот образ мне очень близок, он очень тонко описывает меня. Я старался передать вам всю суть, которая была заложена в эту программу. Спасибо Валентину Молотову и Ольге Глинке за идею и постановку.

А также спасибо большое Сергею Безрукову за то, что при просмотре сериала «Есенин» вызвал у меня бурю чувств и погрузил меня в эту историю, от которой невозможно оторваться просто так.

Спасибо всем зрителям, кто поддержал меня❤️ Как получился мой образ, на ваш взгляд?» – написал Алиев.

Актер Безруков о номере Алиева: «И отчаяние, и взрывной характер, и пронзительная боль Сергея Есенина — все это было в выступлении Дмитрия»