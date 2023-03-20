Дмитрий Алиев: «Спасибо Сергею Безрукову за то, что при просмотре сериала «Есенин» вызвал у меня бурю чувств и погрузил в эту историю»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Дмитрий Алиев рассказал о показательном номере под стихотворение Есенина.

Фигурист выступил на турнире шоу-программ с номером под стихотворение «Вижу сон, дорога черная».

«Впервые в истории Первый канал организовал такой потрясающий турнир по шоу-программам под названием «Русский Вызов». Я был рад принимать участие и подарить вам свое выступление.

Этот образ мне очень близок, он очень тонко описывает меня. Я старался передать вам всю суть, которая была заложена в эту программу. Спасибо Валентину Молотову и Ольге Глинке за идею и постановку. 

А также спасибо большое Сергею Безрукову за то, что при просмотре сериала «Есенин» вызвал у меня бурю чувств и погрузил меня в эту историю, от которой невозможно оторваться просто так.

Спасибо всем зрителям, кто поддержал меня❤️ Как получился мой образ, на ваш взгляд?» – написал Алиев.

Актер Безруков о номере Алиева: «И отчаяние, и взрывной характер, и пронзительная боль Сергея Есенина — все это было в выступлении Дмитрия»

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4 комментария

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NeFig
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку...
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МИХАЛЫЧ
Сериал огонь , выступление тоже
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Свет19
Ну вполне возможно, что жюри не нравится Безруков. Хотя по идее профи должны были свои симпатии и дружбы оставить за рамками шоу.
+6
0
+6
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Anna Stefan
Номер хороший, но без лишних предметов на льду было бы лучше имхо.
+2
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