Рудковская об отстранениях Тарасовой и Винер: «Это какой-то нонсенс – лишать права голоса тех, кто олицетворяет спорт»

Теги Татьяна Тарасова телевидение художественная гимнастика Ирина Винер Первый канал Яна Рудковская ВФХГ GEF Фигурное катание

Яна Рудковская эмоционально отреагировала на отстранение Татьяны Тарасовой и Ирины Винер.

Тарасова ранее заявила, что Первый канал отстранил ее от комментирования из поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

Винер на два года отстранена дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики (GEF) из-за поведения после Олимпиады в Токио.

«Это какой-то нонсенс, у меня заканчиваются слова. Лишать права голоса не просто великих тренеров, не просто легенд спорта, но буквально тех, кто этот спорт в России (да и в мире) олицетворяет, кто навсегда символ своего дела.

Татьяна Тарасова – фигурное катание! Ирина Винер – художественная гимнастика! Как, как, кто наделил таким правом, как были приняты эти решения? Загадка.

За год мы привыкли к санкциям со стороны европейских и западных стран. Мы смирились с санкциями в отношении наших спортсменок и спортсменов. Но когда санкции накладывают свои... При таком внешнем давлении... Нет, этого мне не понять», – написала Рудковская.

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

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17 комментариев

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varick
Какие санкции? Тарасова обосрала медиапродукт который продает Первый, и теперь Первый должен приглашать ее и платить серьезные гонорары?

Да и бабушка уже серьезно сдала, банально не вытягиевает.

Рудковская опускается все ниже, гонит туфту и демагогию, очевидно с прицелом на будущую защиту своего муженька, на комиссии по этике.
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Олег Кузнецов
Ответ alexnew
Если бы еще Рудковской запретили комментировать фигурное катание в инстаграме, то был бы совсем праздник. :)
Винер-Усманова олицетворяет коррупцию .....
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Oleandra
Всё смешалось в доме Рудковских.. международное отстранение с отстранением от комментирования..
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Пользователь Гугла
ну, зачем лукавить то , свои на винер никаких санкций не накладывали, наоборот ее награжают всегда и дают полный карт бланш
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fewral
А Тарасову откуда отстранили? От 1го канала?
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catcher69
спорт ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Алена Иванова
Винер своими интригами только портит карьеру своим спортсменкам.
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Data Architector
Так это ж норма для России. Кинул негатив в сторону принимащих решение - отгрёб "за дискредитацию". Способы "отгребания" различаются. Всеми воспринимается спокойно...
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Beloded2007
Была Винер, стала Лузер, бывает
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Katerina Sunny
Кто лишает права голоса Тарасову? Как высказывалась на любую тему, так и продолжает.
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tancha.20
Да ладна! В дурдоме нет нонсенсов здесь одна дурь. Ни один больной не может сказать зачем он Родину за бумажку номиналом 2 машины продал. Ни один дурак не знает как поменял гражданство СССР на гражданство РФ. Ни один дурак не знает зачем платит конский тариф за мусор, а завод сортировки так и не построили. 30 лет больные платят 85% своих доходов налогами, акцизами, инфляцией, платят администрации дурдома, который по факту не является государством! Клиника!!!
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Melnikov1968
Если являешься олицетворением вида спорта, это что, даёт право поливать грязью других людей? Утомили вы уже своей кривой логикой.
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Назар Игорь
Хорошая новость - у Рудковской закончились слова. Вот ещё бы и у Тарасовой они закончились....
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Toba Door
Бабку на пенсии нельзя отстранить от работы, Яна ФК это не твое, ты в нём смотришься комично, как в своих нарядах от диор
+9
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Светлана Менова
Ой, наложите санкции на Рудковскую, пожалуйста, ещё, а? 👏
+15
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Realist2022
Винер олицетворяет явно не спорт, особенно с учетом того, как она умеет сватать своих учениц кому надо
+21
-3
+18
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alexnew
Если бы еще Рудковской запретили комментировать фигурное катание в инстаграме, то был бы совсем праздник. :)
+39
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+34
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