Рудковская об отстранениях Тарасовой и Винер: «Это какой-то нонсенс – лишать права голоса тех, кто олицетворяет спорт»

эмоционально отреагировала на отстранение и .

Тарасова ранее заявила, что Первый канал отстранил ее от комментирования из поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

Винер на два года отстранена дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики (GEF) из-за поведения после Олимпиады в Токио.

«Это какой-то нонсенс, у меня заканчиваются слова. Лишать права голоса не просто великих тренеров, не просто легенд спорта, но буквально тех, кто этот спорт в России (да и в мире) олицетворяет, кто навсегда символ своего дела.

Татьяна Тарасова – фигурное катание! Ирина Винер – художественная гимнастика! Как, как, кто наделил таким правом, как были приняты эти решения? Загадка.

За год мы привыкли к санкциям со стороны европейских и западных стран. Мы смирились с санкциями в отношении наших спортсменок и спортсменов. Но когда санкции накладывают свои... При таком внешнем давлении... Нет, этого мне не понять», – написала Рудковская.

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»