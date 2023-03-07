Рудковская об отстранениях Тарасовой и Винер: «Это какой-то нонсенс – лишать права голоса тех, кто олицетворяет спорт»
Яна Рудковская эмоционально отреагировала на отстранение Татьяны Тарасовой и Ирины Винер.
Тарасова ранее заявила, что Первый канал отстранил ее от комментирования из поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.
Винер на два года отстранена дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики (GEF) из-за поведения после Олимпиады в Токио.
«Это какой-то нонсенс, у меня заканчиваются слова. Лишать права голоса не просто великих тренеров, не просто легенд спорта, но буквально тех, кто этот спорт в России (да и в мире) олицетворяет, кто навсегда символ своего дела.
Татьяна Тарасова – фигурное катание! Ирина Винер – художественная гимнастика! Как, как, кто наделил таким правом, как были приняты эти решения? Загадка.
За год мы привыкли к санкциям со стороны европейских и западных стран. Мы смирились с санкциями в отношении наших спортсменок и спортсменов. Но когда санкции накладывают свои... При таком внешнем давлении... Нет, этого мне не понять», – написала Рудковская.
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Да и бабушка уже серьезно сдала, банально не вытягиевает.
Рудковская опускается все ниже, гонит туфту и демагогию, очевидно с прицелом на будущую защиту своего муженька, на комиссии по этике.