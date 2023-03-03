Мария Гордеева: «Лутц-ойлер-сальхов вытащила благодаря поддержке публики. Услышала, как какая-то девочка выкрикнула «тащи»

Теги сборная России женское катание Мария Гордеева Серия Гран-при России Фигурное катание

Мария Гордеева рассказала, что исполнить каскад ей помогла поддержка зрителей.

Фигуристка заняла третье место в соревнованиях юниорок на Гран-при России. В произвольной программе она ошиблась на четверном тулупе, сделала «бабочку» на сальхове, но потом исполнила прыжок.

«Это было совсем необязательно [переделывать прыжок], такое запрещено. Надо было с первого раза делать, не бросать программу и докатывать, как я умею это делать.

Лутц-ойлер-сальхов вытащила благодаря поддержке публики, услышала, как какая-то девочка выкрикнула «тащи».

Никогда не думаю о местах, в первую очередь еду совершенствовать себя и улучшать свои предыдущие результаты. На этих соревнованиях короткую я улучшила, а с произвольной произошли какие-то проблемы.

Дальнейшие планы? Мы пока готовились к финалу, дальше планы не обсуждали. Нам за несколько дней сообщили, что я еду в Санкт-Петербург», – сказала Гордеева. 

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5 комментариев

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Игорь Мельников
ПП откатала так себе.
Рано звездиться с тренером стали.
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Ir2019
Ответ Ezhevika33
Надо не тащить, а катать красиво. И прыгать не на две ноги.
Надо. Но если что-то пошло не так, то можно упасть, а можно "вытащить"
И она молодец, что программу свою не потеряла, не сдалась, не опустила руки. Многим нашим мальчикам у неё можно поучиться.
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Фатима Кочкарова
2 место по праву!
+4
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Svetlana Yablonskaya
Очень порадовала сегодня Маша, вот у кого и техника, и непрыжковые на уровне. И любимая музыка Джавади :)
+2
-2
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Ezhevika33
Надо не тащить, а катать красиво. И прыгать не на две ноги.
+4
-4
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