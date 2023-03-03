Мария Гордеева: «Лутц-ойлер-сальхов вытащила благодаря поддержке публики. Услышала, как какая-то девочка выкрикнула «тащи»

рассказала, что исполнить каскад ей помогла поддержка зрителей.

Фигуристка заняла третье место в соревнованиях юниорок на Гран-при России. В произвольной программе она ошиблась на четверном тулупе, сделала «бабочку» на сальхове, но потом исполнила прыжок.

«Это было совсем необязательно [переделывать прыжок], такое запрещено. Надо было с первого раза делать, не бросать программу и докатывать, как я умею это делать.

Лутц-ойлер-сальхов вытащила благодаря поддержке публики, услышала, как какая-то девочка выкрикнула «тащи».

Никогда не думаю о местах, в первую очередь еду совершенствовать себя и улучшать свои предыдущие результаты. На этих соревнованиях короткую я улучшила, а с произвольной произошли какие-то проблемы.

Дальнейшие планы? Мы пока готовились к финалу, дальше планы не обсуждали. Нам за несколько дней сообщили, что я еду в Санкт-Петербург», – сказала Гордеева.