На участие в турнире по шоу-программам подано более 100 заявок (Sport24)

Подано более 100 заявок на участие в турнире шоу-программ по фигурному катанию.

Об этом сообщает Sport24. Количество заявок приводится без учета олимпийских чемпионов и чемпионов мира, которые могут выступать на турнире без предварительного отбора.

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Принять участие смогут как действующие, так и бывшие фигуристы, которые представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира, не показанные и не анонсированные ранее. После рассмотрения заявок будут приглашены до 20 фигуристов.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщала, что объявит состав участников 1 марта.