На участие в турнире по шоу-программам подано более 100 заявок (Sport24)

Теги сборная России Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Подано более 100 заявок на участие в турнире шоу-программ по фигурному катанию.

Об этом сообщает Sport24. Количество заявок приводится без учета олимпийских чемпионов и чемпионов мира, которые могут выступать на турнире без предварительного отбора.

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Принять участие смогут как действующие, так и бывшие фигуристы, которые представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира, не показанные и не анонсированные ранее. После рассмотрения заявок будут приглашены до 20 фигуристов.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщала, что объявит состав участников 1 марта.

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14 комментариев

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Jessi
МДА, пока наша федра будет выбирать, как раз наступит 18 марта.. сделали бы условия для допуска-а то условной Синицыной или Алиеву будет обидно , если их не пропустят
+1
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+1
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Charliz
Ответ Леди Брэкнелл
Мало 20. Это всего 4 разминки с учётом парников. Могли бы сделать 6, мы привыкли к соревнованием на полдня.
Да, совсем мало
+1
0
+1
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Леди Брэкнелл
Ответ deli_skate
Я не люблю тягомотину) устаёшь, так что и сильнейшие не в радость) мой любимый формат турнира всегда был финал гран-при из 6 участников 😀
По опыту никакой усталости нет, перерывы большие, можно и поесть, и покурить, и погулять, и на спортсе посидеть))
+2
0
+2
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Lukeria
Ответ Леди Брэкнелл
Мало 20. Это всего 4 разминки с учётом парников. Могли бы сделать 6, мы привыкли к соревнованием на полдня.
там же еще всякие певцы, акробаты будут и другие представители шоу бизнеса, шоу же)))
+2
0
+2
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deli_skate
Ответ Леди Брэкнелл
Почему? на этапах всегда 3 заливки, на оп тоже. На ЧР больше.
Я не люблю тягомотину) устаёшь, так что и сильнейшие не в радость) мой любимый формат турнира всегда был финал гран-при из 6 участников 😀
+2
-1
+1
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Леди Брэкнелл
Ответ deli_skate
Это ж устанешь там сидеть((( не надо
Почему? на этапах всегда 3 заливки, на оп тоже. На ЧР больше.
+2
0
+2
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Katerina Sunny
Ответ Наталья Грабовская
20 "...без учета олимпийских чемпионов и чемпионов мира, которые могут выступать на турнире без предварительного отбора...", поэтому наверняка участников будет больше.
По итогам предварительного рассмотрения заявок к участию будут приглашены до 20 участников (в т.ч. запасные). Список участников будет опубликован 01.03.2023.
Кол-во участников: 16-18 номеров (+ 2 запасных)
+3
0
+3
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Syndycate
Ответ Наталья Грабовская
20 "...без учета олимпийских чемпионов и чемпионов мира, которые могут выступать на турнире без предварительного отбора...", поэтому наверняка участников будет больше.
Нет, чемпионы как раз входят в эти 20 участников, то есть у остальных очень мало шансов попасть на турнир
+5
-1
+4
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deli_skate
Ответ Леди Брэкнелл
Точно. Вобщем я надеюсь на 6 разминок как минимум.
Это ж устанешь там сидеть((( не надо
+1
-2
-1
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Vasily Ivanov
Валиева со своей Средой была бы вне конкуренции ...но подсуетились с правилами .....
+5
-13
-8
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Леди Брэкнелл
Ответ Наталья Грабовская
20 "...без учета олимпийских чемпионов и чемпионов мира, которые могут выступать на турнире без предварительного отбора...", поэтому наверняка участников будет больше.
Точно. Вобщем я надеюсь на 6 разминок как минимум.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Грабовская
Ответ Леди Брэкнелл
Мало 20. Это всего 4 разминки с учётом парников. Могли бы сделать 6, мы привыкли к соревнованием на полдня.
20 "...без учета олимпийских чемпионов и чемпионов мира, которые могут выступать на турнире без предварительного отбора...", поэтому наверняка участников будет больше.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
Мало 20. Это всего 4 разминки с учётом парников. Могли бы сделать 6, мы привыкли к соревнованием на полдня.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
блОК
Сложный будет выбор
+5
-1
+4
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