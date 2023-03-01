Сегодня ФФКР должна объявить участников турнира по шоу-программам

Ожидается, что сегодня Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявит участников турнира по шоу-программам.

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Принять участие смогут как действующие, так и бывшие фигуристы, которые представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира, не показанные и не анонсированные ранее.

По итогам предварительного рассмотрения заявок будут приглашены до 20 участников. ФФКР сообщала, что их список будет опубликован 1 марта.

Ранее стало известно, что заявки на турнир планируют подать Ксения Синицына, Елизавета Нугуманова, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елена Радионова и другие фигуристы.