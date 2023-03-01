Сегодня ФФКР должна объявить участников турнира по шоу-программам
Ожидается, что сегодня Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявит участников турнира по шоу-программам.
Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Принять участие смогут как действующие, так и бывшие фигуристы, которые представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира, не показанные и не анонсированные ранее.
По итогам предварительного рассмотрения заявок будут приглашены до 20 участников. ФФКР сообщала, что их список будет опубликован 1 марта.
Ранее стало известно, что заявки на турнир планируют подать Ксения Синицына, Елизавета Нугуманова, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елена Радионова и другие фигуристы.
Причём, ещё и важен тот факт, что редакторы признали это "Новостью"! ))) Просто прелесть!
Дмитрий Алиев
Глеб Лутфуллин
Евгений Семененко
Камила Валиева
Софья Акатьева
Софья Самоделкина
Андрей Мозалёв
Матвей Ветлугин
Дмитрий Соловьев
Пётр Гуменник
Макар Игнатов
Елена Радионова
Ксения Синицына
Алина Горбачева
Лиза Худайбердиева/Егор Базин
Екатерина Миронова/Евгений Устенко
Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
Артур Дмитриев-младший
Стася Константинова
Елизавета Нугуманова
Эмма Гаджиева
Дмитрий Кузнецов