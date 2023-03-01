Сегодня ФФКР должна объявить участников турнира по шоу-программам

Теги сборная России ФФКР Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Ожидается, что сегодня Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявит участников турнира по шоу-программам.

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Принять участие смогут как действующие, так и бывшие фигуристы, которые представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира, не показанные и не анонсированные ранее.

По итогам предварительного рассмотрения заявок будут приглашены до 20 участников. ФФКР сообщала, что их список будет опубликован 1 марта. 

Ранее стало известно, что заявки на турнир планируют подать Ксения Синицына, Елизавета Нугуманова, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елена Радионова и другие фигуристы.

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21 комментарий

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Sat397
Ответ Verysia
Вообще непонятно, что это за турнир будет. Просто показательные номера? Шоу-программы предполагают что-то более широкое, но за 2-3 минуты, что можно показать?
Да, непонятно что. Я ожидал это будет как турнир профессионалов, и там будут участвовать все фигуристки, кого я выше перечислил. Просто не понимаю, почему бы им не участвовать, вроде сам бог велел. Они все в относительно хорошей форме, не одно шоу не пропускают.
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Валерий Петров
Ответ Anton_Right
Да, Вы еще упустили Медведеву и Погорилую )))
И Липницкую! ))
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Татьяна Семёновна
5 миллионов рублей - вполне приличный приз за оригинальный номер. А кто станет самым- самым, мы узнаем только в назначенный день! Пусть выиграет лучший(ая)!
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Алексей Токарев
Если будет Матвей Ветлугин, Камила Валиева и Елена Радионова. Шоу будет крутым. номера Радионовой собирали десятки миллионов просмотров на ютубе, если кто не помнит.
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Verysia
Ответ Sat397
Загитова, Щербакова, Косторная, Трусова где? Они будут участвовать?
Вообще непонятно, что это за турнир будет. Просто показательные номера? Шоу-программы предполагают что-то более широкое, но за 2-3 минуты, что можно показать?
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Леди Брэкнелл
Ответ блОК
Лесик уже составил предварительный список в своей телеге: Дмитрий Алиев Глеб Лутфуллин Евгений Семененко Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Андрей Мозалёв Матвей Ветлугин Дмитрий Соловьев Пётр Гуменник Макар Игнатов Елена Радионова Ксения Синицына Алина Горбачева Лиза Худайбердиева/Егор Базин Екатерина Миронова/Евгений Устенко Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол Артур Дмитриев-младший Стася Константинова Елизавета Нугуманова Эмма Гаджиева Дмитрий Кузнецов
Практически все те, кого мы постоянно видим. Я рассчитывала, что будет много закончивших.
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Sat397
Ответ Anton_Right
Да, Вы еще упустили Медведеву и Погорилую )))
А что им делать? Все любили спорт, как одна.
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Дружба11
Ответ Дружба11
А Саша Трусова где?
А где Мура???
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Дружба11
Ответ Дружба11
А где Лизик и Коляда?????Ребята Вы чего заявки не подали????вот те номер....
А Саша Трусова где?
+1
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askarik1992
Но объявят а день программ как всегда
+3
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Дружба11
А где Лизик и Коляда?????Ребята Вы чего заявки не подали????вот те номер....
+1
-1
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Anton_Right
Ответ Sat397
Загитова, Щербакова, Косторная, Трусова где? Они будут участвовать?
Да, Вы еще упустили Медведеву и Погорилую )))
+2
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Anton_Right
Заголовок новости просто гениальный!
Причём, ещё и важен тот факт, что редакторы признали это "Новостью"! ))) Просто прелесть!
+3
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Sat397
Загитова, Щербакова, Косторная, Трусова где? Они будут участвовать?
+5
-3
+2
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блОК
Ответ Syndycate
Это не предварительный список, это список тех, кто говорил что хочет и будет участвовать, то есть там может быть и 70 человек заявки подали
Да, тут те кто открыто сказали, что планируют участвовать. Но там же еще отбор, так что кто в итоге останется пока непонятно
+1
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Syndycate
Как всегда окончательный список будет 17 марта объявлен)
+6
-3
+3
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Syndycate
Ответ блОК
Лесик уже составил предварительный список в своей телеге: Дмитрий Алиев Глеб Лутфуллин Евгений Семененко Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Андрей Мозалёв Матвей Ветлугин Дмитрий Соловьев Пётр Гуменник Макар Игнатов Елена Радионова Ксения Синицына Алина Горбачева Лиза Худайбердиева/Егор Базин Екатерина Миронова/Евгений Устенко Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол Артур Дмитриев-младший Стася Константинова Елизавета Нугуманова Эмма Гаджиева Дмитрий Кузнецов
Это не предварительный список, это список тех, кто говорил что хочет и будет участвовать, то есть там может быть и 70 человек заявки подали
+3
-1
+2
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Katerina Sunny
Ответ блОК
Лесик уже составил предварительный список в своей телеге: Дмитрий Алиев Глеб Лутфуллин Евгений Семененко Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Андрей Мозалёв Матвей Ветлугин Дмитрий Соловьев Пётр Гуменник Макар Игнатов Елена Радионова Ксения Синицына Алина Горбачева Лиза Худайбердиева/Егор Базин Екатерина Миронова/Евгений Устенко Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол Артур Дмитриев-младший Стася Константинова Елизавета Нугуманова Эмма Гаджиева Дмитрий Кузнецов
ОЧ и ЧМ, как говорили, не густо.
+1
0
+1
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Loliloo
Ответ блОК
Лесик уже составил предварительный список в своей телеге: Дмитрий Алиев Глеб Лутфуллин Евгений Семененко Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Андрей Мозалёв Матвей Ветлугин Дмитрий Соловьев Пётр Гуменник Макар Игнатов Елена Радионова Ксения Синицына Алина Горбачева Лиза Худайбердиева/Егор Базин Екатерина Миронова/Евгений Устенко Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол Артур Дмитриев-младший Стася Константинова Елизавета Нугуманова Эмма Гаджиева Дмитрий Кузнецов
Состав пока тухленький
+8
-2
+6
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блОК
Лесик уже составил предварительный список в своей телеге:

Дмитрий Алиев
Глеб Лутфуллин
Евгений Семененко
Камила Валиева
Софья Акатьева
Софья Самоделкина
Андрей Мозалёв
Матвей Ветлугин
Дмитрий Соловьев
Пётр Гуменник
Макар Игнатов
Елена Радионова
Ксения Синицына
Алина Горбачева
Лиза Худайбердиева/Егор Базин
Екатерина Миронова/Евгений Устенко
Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
Артур Дмитриев-младший
Стася Константинова
Елизавета Нугуманова
Эмма Гаджиева
Дмитрий Кузнецов
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Женьку
Ну должны, не значит обязаны. От нашей федры можно долго ждать...
+8
0
+8
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