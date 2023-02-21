Владислав Сезганов: «Мишин привносит жизнь в нашу тренировочную рутину. Он как будто вечный двигатель»
Тренер Владислав Сезганов рассказал о работе с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным.
«Самое главное, что он привносит в нашу тренировочную рутину, — жизнь. Он постоянно как будто вечный двигатель.
Все понимают, что Мишин прекрасно знает технику, у него колоссальный опыт. Если посмотреть списки сборной команды России, то стаж у Алексея Николаевича как тренера сборной больше 50 лет. Ровно столько же у Москвиной, кстати. Больше ни у кого такого нет.
Но его незаменимая роль именно как вдохновителя. Технику много кто сейчас знает, а Алексей Николаевич большой мастер сделать так, чтобы каждый день было интересно приходить на тренировки», – сказал Сезганов.
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