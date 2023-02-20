Тарасова о ситуации между Плющенко и Федченко: «Думаю, эти разборки совершенно ни к чему и Женю не украшают»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России Софья Федченко Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о скандале с участием Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко раскритиковал судей за оценки его ученицам на юниорском первенстве России. Софья Федченко, тренер победившей фигуристки Алины Горбачевой, назвала заявления оппонента «истерикой». Вслед за этим в инстаграме академии Плющенко был опубликован пост с насмешкой над Федченко, который позже был удален.

«Думаю, эти разборки совершенно ни к чему и что они Женю не украшают. Слышу в первый раз, что тренер хочет разбираться с тренером. Тренер‑то тут при чем? Он тренирует как может. И Софье Федченко большое спасибо, у нее девочка тоже прекрасно каталась», – сказала Тарасова.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой

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32 комментария

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Rums67
Ответ Anatiana
Федченко, похоже, ещё та хабалка. Прорвало - остановиться не может. Думает, в лице хрустаботов - это её народная поддержка? Ну-ну. Они просто с Плющенко счёты сводят. Потому что Плющенко - реально достиг уровня Тутберидзе.
По росту они одного уровня.
Но как тренеру фигуристов ЕП ещё надо много работать, чтобы достичь уровня ЭГ.
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Anneta28
Ответ Евгения Гринева
Порой докрученный квад с падением лучше приземленного на 2 галки со степом, нюансов очень многом надо отдельно разбирать каждый случай, помимо есть еще и непрыжковые элементы
В любом случае, какие бы не были непрыжковые, 141 это заоблачно для трех падений. Но у нас рисуют, кому надо рисовать, и это никого не смущает.
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Ольга Ольгина
Ответ Vladimir Arutin
А зачем она Трусову трогала .Она что у Плющенко тренируется или у нее .Зачем трогать фигуристок из других штабов ?
Трусова трогала Яна. Первая. Зачем трогать фигуристок из других штабов?
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Anatiana
Федченко, похоже, ещё та хабалка. Прорвало - остановиться не может.
Думает, в лице хрустаботов - это её народная поддержка? Ну-ну. Они просто с Плющенко счёты сводят. Потому что Плющенко - реально достиг уровня Тутберидзе.
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-7
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Евгения Гринева
Ответ Anneta28
А какие баллы за ПП вы считаете адекватными - 141 с тремя падениями и без ультра-си или 151 за три квада и триксель, без падений?
Порой докрученный квад с падением лучше приземленного на 2 галки со степом, нюансов очень многом надо отдельно разбирать каждый случай, помимо есть еще и непрыжковые элементы
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REA-13
Тарасова как в том анекдоте: "А я и умная и красивая! мне что теперь - разорваться пополам?"
То на судей накинет, а Плющенко похвалит, то снова переобуется.
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Елена Чикварова
Плющенко с тренером разборок не начинал. Разборки начала Федченко.
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Алё? Алёна
Ответ Лакс
ТАТ вместо комментирования соревнований занялась комментированием скандалов и даже активно поучаствовала
Ржу!
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Natalia Solomakha
Оба хороши. Да и Федченко слова об "истерике" не особо украсили - тоже под кодекс попадают вполне себе. Но она, похоже, девушка ушлая, далеко в нашем ФК пойдёт.
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varick
Мда... возможно мы видим как разворачивается история, про то как одна маленькая сториз в одной запрещенной соцсети, погубила всю карьеру целого "многообещающего тренера" со своей "Академией"... 😌
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garovatat
Ответ Евгения Гринева
Все эти защитники Плющенко, так и не могут по фактам рассказать, каким образом ученицы Плющенко должны были обойти других девочек? Только потому что они не говешки? Слабый аргумент, хотелось бы в цифрах
на цифрах/протоколах/прокатах у них ничего не получится. Потому что Жилина может тогда внезапно махнуться не глядя с Гордевой))) А то что предъявлял Плю уже четко откомментировала Федченко.
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Iuasamotu
ТАТ, как всегда, не с той ноги встала. Женя тут причём, если эта доморощенная выскочка активизировалась, после первой же случайной победы своей ученицы?
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Маргарита В Сафронова
Софья ведёт себя достойно.
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KMR
Встала с другой ноги
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verb
ТАТ против разборок. Рок против наркотиков и Пчелы против меда нервно закурили в стороне.
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Vladimir Arutin
Ответ Vendetta4111323
То есть поставить под сомнение победу ее спортсменки, а потом высмеять с шутками уровня детсада в сторис Инстаграм- это не трогает? Федченко в интервью отвечала на вопросы по поводу истерики начинающего. Не было бы ее - не было бы ничего вообще
А зачем она Трусову трогала .Она что у Плющенко тренируется или у нее .Зачем трогать фигуристок из других штабов ?
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Ирина Иванова
Придёт время и спадут чары, ТАТ освободится из плена заблуждений, всплеснет руками и воскликнет самозабвенно: "Женя, ты не прав! У нас самые справедливые судьи!"
+3
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Anneta28
Ответ Евгения Гринева
Все эти защитники Плющенко, так и не могут по фактам рассказать, каким образом ученицы Плющенко должны были обойти других девочек? Только потому что они не говешки? Слабый аргумент, хотелось бы в цифрах
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-10
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Лакс
ТАТ вместо комментирования соревнований занялась комментированием скандалов и даже активно поучаствовала
+7
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Kareglazaya
Ответ Евгения Гринева
Все эти защитники Плющенко, так и не могут по фактам рассказать, каким образом ученицы Плющенко должны были обойти других девочек? Только потому что они не говешки? Слабый аргумент, хотелось бы в цифрах
А потому что нет у них никаких фактов. Если посмотреть протоколы, то всё было оценено в рамках правил.
В судействе бывают спорные моменты, но не в этот раз.
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Orange carrot
Ответ Евгения Гринева
ТАТ забыла как Плющенко обходил Ягудина на внутренних стартах из-за правильного по мнению плю судейства
И это тоже
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Anneta28
Ответ Vendetta4111323
То есть поставить под сомнение победу ее спортсменки, а потом высмеять с шутками уровня детсада в сторис Инстаграм- это не трогает? Федченко в интервью отвечала на вопросы по поводу истерики начинающего. Не было бы ее - не было бы ничего вообще
Он про них вообще ничего не говорил, он говорил про несправедливое судейство. Скорее всего он даже не знаком с этой Федченко. И никакой там истерики не было, абсолютно спокойно пообщался с журналистами, озвучил решения своих спортсменов. А вот никому не известная Федченко видимо решила хайпануть на этой теме. Второй день интервью раздает, остановится ни как не может.
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Е...С
Ответ Katerina Sunny
Плющенко по привычке. Привык с Ягудиным обмениваться любезностями. Думал, что и Федченко умеет колажики клепать.
Калажики как раз Ягудин клепал, может и в этот раз "подсобил".
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Евгения Гринева
Ответ Orange carrot
ТАТ уже забыла как Плющенко обвинял их с Ягой в помощи шамана на ои? Ну будто первый заскок у человека, честное слово🤪
ТАТ забыла как Плющенко обходил Ягудина на внутренних стартах из-за правильного по мнению плю судейства
+10
-1
+9
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Orange carrot
ТАТ уже забыла как Плющенко обвинял их с Ягой в помощи шамана на ои?
Ну будто первый заскок у человека, честное слово🤪
+10
-1
+9
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