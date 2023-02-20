Тарасова о ситуации между Плющенко и Федченко: «Думаю, эти разборки совершенно ни к чему и Женю не украшают»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о скандале с участием Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко раскритиковал судей за оценки его ученицам на юниорском первенстве России. Софья Федченко, тренер победившей фигуристки Алины Горбачевой, назвала заявления оппонента «истерикой». Вслед за этим в инстаграме академии Плющенко был опубликован пост с насмешкой над Федченко, который позже был удален.

«Думаю, эти разборки совершенно ни к чему и что они Женю не украшают. Слышу в первый раз, что тренер хочет разбираться с тренером. Тренер‑то тут при чем? Он тренирует как может. И Софье Федченко большое спасибо, у нее девочка тоже прекрасно каталась», – сказала Тарасова.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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