Тарасова о ситуации между Плющенко и Федченко: «Думаю, эти разборки совершенно ни к чему и Женю не украшают»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о скандале с участием Евгения Плющенко.
Ранее Плющенко раскритиковал судей за оценки его ученицам на юниорском первенстве России. Софья Федченко, тренер победившей фигуристки Алины Горбачевой, назвала заявления оппонента «истерикой». Вслед за этим в инстаграме академии Плющенко был опубликован пост с насмешкой над Федченко, который позже был удален.
«Думаю, эти разборки совершенно ни к чему и что они Женю не украшают. Слышу в первый раз, что тренер хочет разбираться с тренером. Тренер‑то тут при чем? Он тренирует как может. И Софье Федченко большое спасибо, у нее девочка тоже прекрасно каталась», – сказала Тарасова.
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Но как тренеру фигуристов ЕП ещё надо много работать, чтобы достичь уровня ЭГ.
Думает, в лице хрустаботов - это её народная поддержка? Ну-ну. Они просто с Плющенко счёты сводят. Потому что Плющенко - реально достиг уровня Тутберидзе.
То на судей накинет, а Плющенко похвалит, то снова переобуется.
В судействе бывают спорные моменты, но не в этот раз.
Ну будто первый заскок у человека, честное слово🤪