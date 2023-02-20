Федченко о публикации академии Плющенко: «Меня такое не задевает. Тем более информация про меня недостоверна»
Тренер по фигурному катанию Софья Федченко отреагировала на посвященную ей публикацию академии «Ангелы Плющенко».
Ранее Федченко назвала «истерикой» критику Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России. После этого в инстаграме академии появился пост с фотографией Федченко и ее резюме на сайте profi.ru, где указано, что она обучается на третьем курсе РГУФКСМиТ.
Пост был подписан словами: «Царевна, не… Королевна», а к фото Федченко было добавлено эмодзи с короной на голове. Позже публикация была удалена.
«Меня такое не задевает. Тем более информация на его картинке про меня недостоверна. У меня два оконченных высших образования. Одно – с красным дипломом», – сказала Федченко.
«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой
Подобной гадостью они только унизили сами себя.
Хотя куда уж больше 🤦🏻♂️
Видятся варианты:
1 версия: воскресенье, вечер, много 🍾🍾🍾
2 версия: Плющенко намеренно провоцирует федру на лишение его лицензии/аккредитации (или что там выдали этой частной ферме?), дабы красиво задрав нос уйти под другой флаг, оставаясь при этом на своей же базе. Иного объяснения этой сториз, запредельно низкой даже для их уровня, я не вижу.