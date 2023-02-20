Федченко о публикации академии Плющенко: «Меня такое не задевает. Тем более информация про меня недостоверна»

Теги Евгений Плющенко сборная России Софья Федченко Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Софья Федченко отреагировала на посвященную ей публикацию академии «Ангелы Плющенко».

Ранее Федченко назвала «истерикой» критику Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России. После этого в инстаграме академии появился пост с фотографией Федченко и ее резюме на сайте profi.ru, где указано, что она обучается на третьем курсе РГУФКСМиТ.

Пост был подписан словами: «Царевна, не… Королевна», а к фото Федченко было добавлено эмодзи с короной на голове. Позже публикация была удалена.

«Меня такое не задевает. Тем более информация на его картинке про меня недостоверна. У меня два оконченных высших образования. Одно – с красным дипломом», – сказала Федченко.

«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой

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13 комментариев

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Евгения Гринева
Плющенко психологически на уровне маленького избалованного ребенка, который хочет, чтобы исполняли все его хотелки, а если не исполнят, то он начинает биться в истерике
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Анна Лисина
Раньше над Яной и Евгеном смеялись читатели светской хроники и желтой прессы, теперь они расширили аудиторию. Поздравляю!
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Denkaaaa
Плюща плющит,ничего ответить Софе не может,ведь она его разнесла по фактам.
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Lala M
Ответ Darth_Pershman
Деньги и полное отсутствие стыда.
Всему должен быть предел
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Наталья Карлова
Ну Яна сейчас тоже прикупит себя и Евгению дипломов... ))) по пять штук и все красные)))
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Призрачный триксель
Браво,Софья! Сейчас ещё хлеще бомбанет у Рудковских😂
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Ирина Чернявская
Все эти публикации Плющенко о других тренерах, его высказывания в стиле «говешки» о спортсменах- выглядит жалко и дешево, тем более от лица Олимпийского чемпиона.
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Darth_Pershman
Ответ Lala M
Ну вот как разрешают Рудковским подходить к детям? Как? Что у них в голове вообще?
Деньги и полное отсутствие стыда.
+1
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+1
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Джефф Лебовски
Браво, Софья!
Подобной гадостью они только унизили сами себя.
Хотя куда уж больше 🤦🏻‍♂️
+5
0
+5
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Viks
У меня два оконченных высших образования. Одно – с красным дипломом», – сказала Федченко. Но постеснялась их назвать.
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-3
-3
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Lala M
Ну вот как разрешают Рудковским подходить к детям? Как? Что у них в голове вообще?
+1
0
+1
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Самая цитируемая и вообще недура
Корректно, молодец, но это дно со стороны АП, конечно.
Видятся варианты:
1 версия: воскресенье, вечер, много 🍾🍾🍾
2 версия: Плющенко намеренно провоцирует федру на лишение его лицензии/аккредитации (или что там выдали этой частной ферме?), дабы красиво задрав нос уйти под другой флаг, оставаясь при этом на своей же базе. Иного объяснения этой сториз, запредельно низкой даже для их уровня, я не вижу.
+9
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+9
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Беглый*
Просыпаюсь и смеюсь. Вот он, наконец-то тот день, когда можно хлебнуть каплю славы, когда пришло время доказать, что ты тоже тренер, когда на тебя смотрит вся мировая общественность, к тому же уступать вроде некому и тут на тебе... Проигрываешь "говёшкам", а потом ещё получаешь по голове калькулятором. Так и падают активы у бизнесменов.
+13
0
+13
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