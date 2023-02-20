Федченко о публикации академии Плющенко: «Меня такое не задевает. Тем более информация про меня недостоверна»

Тренер по фигурному катанию Софья Федченко отреагировала на посвященную ей публикацию академии «Ангелы Плющенко».

Ранее Федченко назвала «истерикой» критику Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России. После этого в инстаграме академии появился пост с фотографией Федченко и ее резюме на сайте profi.ru, где указано, что она обучается на третьем курсе РГУФКСМиТ.

Пост был подписан словами: «Царевна, не… Королевна», а к фото Федченко было добавлено эмодзи с короной на голове. Позже публикация была удалена.

«Меня такое не задевает. Тем более информация на его картинке про меня недостоверна. У меня два оконченных высших образования. Одно – с красным дипломом», – сказала Федченко.

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