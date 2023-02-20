«Не сошлись взглядами на будущее». Распался танцевальный дуэт Томиловой и Щербакова, тренировавшихся в «Хрустальном»

Распался российский танцевальный дуэт Анны Томиловой и Дмитрия Щербакова, которые тренировались в отделении «Хрустальный» под руководством Ксении Румянцевой.

«Дуэт распался, спортсмены, скажем так, не сошлись взглядами на будущее. Аня теперь будет строить свою карьеру дальше, но уже с другими партнерами.

Что касается продолжения сотрудничества с тренером, то пока никакого решения не принято.

В настоящий момент у нас нет желания переехать за рубеж, но в будущем нельзя ничего исключать», – сообщила мать Томиловой.

Томиловой 14 лет, Щербакову – 17. В этом сезоне они занимали девятое место на юниорском этапе Гран-при России в Москве.

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