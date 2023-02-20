«Не сошлись взглядами на будущее». Распался танцевальный дуэт Томиловой и Щербакова, тренировавшихся в «Хрустальном»

Теги сборная России танцы на льду Ксения Румянцева Анна Томилова Дмитрий Щербаков Фигурное катание

Распался российский танцевальный дуэт Анны Томиловой и Дмитрия Щербакова, которые тренировались в отделении «Хрустальный» под руководством Ксении Румянцевой.

«Дуэт распался, спортсмены, скажем так, не сошлись взглядами на будущее. Аня теперь будет строить свою карьеру дальше, но уже с другими партнерами.

Что касается продолжения сотрудничества с тренером, то пока никакого решения не принято.

В настоящий момент у нас нет желания переехать за рубеж, но в будущем нельзя ничего исключать», – сообщила мать Томиловой.

Томиловой 14 лет, Щербакову – 17. В этом сезоне они занимали девятое место на юниорском этапе Гран-при России в Москве.

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2 комментария

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Залина Малина
И Аня, и Щербаков
+6
0
+6
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Татьяна Голосова
Да какие там взгляды на жизнь в условиях отсутствия каких-бы то ни было перспектив на вменяемую карьеру в обозримом будущем. Партнерше 14, у нее еще могут быть какие-то иллюзии, а у парня 17 лет, уже, наверное повзрослее взгляды на жизнь и есть желание заняться чем-то более серьезным и приносящим доход, чем танцы на льду.
+4
-1
+3
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