Кимми Репонд: «Я много читала о том, что Тутберидзе – мой тренер, а моей мечтой всегда было тренироваться у нее. Это не так»

Швейцарская фигуристка Кимми Репонд, завоевавшая бронзу на чемпионате Европы в Эспоо, рассказала о тренировках у Этери Тутберидзе в России.

«После моего выступления на чемпионате Европы я вижу, как многие люди в твиттере и на ютубе распространяют слухи о моем тренерском штабе, которые даже не близки к истине. Я много читала о том, что Этери Тутберидзе – мой тренер, а моей большой мечтой всегда было тренироваться у нее. Это не так!

Я ездила в Россию шесть лет назад, чтобы сыграть на фортепиано вместе с моим личным преподавателем из Швейцарии на концерте. Каждое лето у нас в Швейцарии нет льда, и в последние годы я была на тренировочных сборах в США, России, Франции, Германии и не только.

И, поскольку шесть лет назад я профессионально играла на фортепиано, было действительно классной идеей поехать в Россию на две недели ради этого и ради тренировок одновременно. С тех пор мы не возвращались к Этери!» – написала Репонд в соцсетях.

16-летняя модель – сенсационная медалистка Евро! Ее эмоции после оценок – пламя