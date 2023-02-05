Кимми Репонд: «Я много читала о том, что Тутберидзе – мой тренер, а моей мечтой всегда было тренироваться у нее. Это не так»

Теги сборная Швейцарии Этери Тутберидзе Кимми Репонд Фигурное катание

Швейцарская фигуристка Кимми Репонд, завоевавшая бронзу на чемпионате Европы в Эспоо, рассказала о тренировках у Этери Тутберидзе в России.

«После моего выступления на чемпионате Европы я вижу, как многие люди в твиттере и на ютубе распространяют слухи о моем тренерском штабе, которые даже не близки к истине. Я много читала о том, что Этери Тутберидзе – мой тренер, а моей большой мечтой всегда было тренироваться у нее. Это не так!

Я ездила в Россию шесть лет назад, чтобы сыграть на фортепиано вместе с моим личным преподавателем из Швейцарии на концерте. Каждое лето у нас в Швейцарии нет льда, и в последние годы я была на тренировочных сборах в США, России, Франции, Германии и не только.

И, поскольку шесть лет назад я профессионально играла на фортепиано, было действительно классной идеей поехать в Россию на две недели ради этого и ради тренировок одновременно. С тех пор мы не возвращались к Этери!» – написала Репонд в соцсетях.

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11 комментариев

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Бунтарь без идеала
Вот что бывает, как из какого-то исторического факта раздувают целый инфоповод)
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Бунтарь без идеала
Ответ Залина Малина
Но сказать спасибо, что тебя летом приняли и тренировались, конечно, не надо
Шесть лет челом бить надо? Она, может, и сказала спасибо по окончании тренировок. А наши, надеюсь, за оплату поблагодарили.
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ВИван
Почему бы ей и не уточнить, как было дело, если растрезвонили всюду, и тренировалась-то 2 недели не бесплатно, наверное, чтоб рассыпаться в благодарностях ТШТ. А девочка всё же молодец, и катается хорошо, хотя и льдом не обеспечена, как наши, круглый год, и модель, и играет на фортепиано...
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+5
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Maria N
Ответ Залина Малина
Но сказать спасибо, что тебя летом приняли и тренировались, конечно, не надо
А её за спасибо приняли? Стажировки платные.
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Anna Morgan
это был пиар росского фк. Заметила, что в комментировании международных стартов ( фк, легкая атлетика. лыжи), есть несколько нарративов. Первый - что этоготого спортсмена тренировали российские тренеры, это как в случае с репонд, хотя там могла быть случайная встреча, или что в таком то году наши были лучше , чем сейчас иностранцы , см фк и ЛА
+3
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expertmer2020
Лёд в стакане с малиновым фраппе - всегда есть.
+1
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Залина Малина
Но сказать спасибо, что тебя летом приняли и тренировались, конечно, не надо
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Татьяна Семёновна
Вряд ли Этери Тутберидзе все эти 6 лет печалилась, что К.Репонд не стала ее спортсменкой на постоянной основе. В 2016-2017 годах сияла фигурно-катательная звезда Е.Медведевой, и ЭГТ с Женей выносили всех в одну калитку! Зачем ей Репонд?! Так что желаю Кимми спокойно тренить в родной Швейцарии, любить родной ТШ и радоваться завоеванной бронзе!
+13
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+7
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oldparakhod
Что значит неправда? Спортсу виднее, у кого ты тренируешься.
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Анна Беляева
"Каждое лето у нас в Швейцарии нет льда"

Как можно подготовить фигуриста высокого уровня, если его не обеспечивают даже льдом в своей стране круглый год и он вынужден мотаться по миру, чтобы подготовиться к сезону?
+13
0
+13
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smoky eyes
Ладно признаю, спортс, есть у вас талант). Кликабельные заголовки - ваш хлеб)
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