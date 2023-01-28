Алиев о чемпионате Санкт-Петербурга: «Боролся, проявлял характер, но меня трясло. Первый раз вижу в академии столько людей. С одной стороны, это давит, с другой – круто»
Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев оценил свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.
«Что сказать по поводу выступления? Я доволен, безусловно, даже очень. По сравнению с тем, что было на Кубке Первого канала – это небо и земля.
Я здесь боролся, проявлял характер, но состояние у меня было... Меня почему-то так трясло, может быть, потому что в родных стенах не видел столько людей.
Но в целом удалось собраться и прокат получился очень хорошим и по вращениям, и по дорожкам. Это означало то, что я был в ногах, а если я был в ногах, значит, зря придирался к своему состоянию.
Очень нравится здесь, первый раз вижу в Академии фигурного катания столько людей, это, с одной стороны, давит, но с другой – так круто, что в нашем виде спорта, на чемпионате Петербурга столько народа.
Что касается короткой программы, со многим справился, кроме акселя. Поймал какой-то триггер на разминке, забодал его и в итоге в прокате не забодал. Хорошо, что не «бабочка» полноценная, скрутил двойной», – сказал Алиев.
Или именно на родно йарене непривычно столько людей видеть? Так стены родные помогают
Такой артистичный и опытнейший Дима начинает трястись оттого, что много зрителей дома??? Это как?
А где его крылья, которые должны отрастать длиннее при каждом новом заполненном ряду?))