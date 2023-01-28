Алиев о чемпионате Санкт-Петербурга: «Боролся, проявлял характер, но меня трясло. Первый раз вижу в академии столько людей. С одной стороны, это давит, с другой – круто»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев оценил свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Что сказать по поводу выступления? Я доволен, безусловно, даже очень. По сравнению с тем, что было на Кубке Первого канала – это небо и земля.

Я здесь боролся, проявлял характер, но состояние у меня было... Меня почему-то так трясло, может быть, потому что в родных стенах не видел столько людей.

Но в целом удалось собраться и прокат получился очень хорошим и по вращениям, и по дорожкам. Это означало то, что я был в ногах, а если я был в ногах, значит, зря придирался к своему состоянию.

Очень нравится здесь, первый раз вижу в Академии фигурного катания столько людей, это, с одной стороны, давит, но с другой – так круто, что в нашем виде спорта, на чемпионате Петербурга столько народа.

Что касается короткой программы, со многим справился, кроме акселя. Поймал какой-то триггер на разминке, забодал его и в итоге в прокате не забодал. Хорошо, что не «бабочка» полноценная, скрутил двойной», – сказал Алиев. 

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7 комментариев

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Nowhere_Girl
Ответ Alla Belova
Что за бред!!! Такой артистичный и опытнейший Дима начинает трястись оттого, что много зрителей дома??? Это как? А где его крылья, которые должны отрастать длиннее при каждом новом заполненном ряду?))
Да тут маленький стадион, всего 3 трибуны) Кстати, не очень заметно было, что прям волнуется
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Спортивный лис
Не, ну зрители заполнили на 100% трибуны, но так арена же маленькая, как ты в Мегаспорте выступаешь тогда? Или даже в Юбилейном?
Или именно на родно йарене непривычно столько людей видеть? Так стены родные помогают
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Tanya Reed
На водокачке зачем трястись? Никуда не отбирают, призовые копеечные. Представляю, как Дима тогда на серьезных соревнованиях переживает, оттого и нестабильный, то КП завалит, то ПП. Зрителей много? Ну так не первый же год он выступает, были соревнования и с большим количеством зрителей. Может, все-таки нужно усилить тренировки? Чтоб зрители потом при прокатах не мешали?
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Alla Belova
Что за бред!!!
Такой артистичный и опытнейший Дима начинает трястись оттого, что много зрителей дома??? Это как?
А где его крылья, которые должны отрастать длиннее при каждом новом заполненном ряду?))
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тучка60
Дима как будто первый раз зрителей видит. Выступал ведь и на мире и на олимпиаде, там народу не меньше.
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Gemma157
Вечно все борются и борются.. Хоть бы иногда выходить и ловить удовольствие от своего дела, от катания, проката, от взора зрителей..
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olvl
Диме держаться, и не трястись. Мы любуемся такими прокатами, ждём их, иногда годами. Но в прокате надо думать о чём тренеры велят). Всё получится.
+3
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