«Может, купишь мне чего-нибудь, у меня с деньгами проблемы?» Первый канал показал, как Кондратюк задавал вопросы зрителям на командном турнире
Первый канал выпустил влог о том, как Марк Кондратюк задавал вопросы зрителям на Кубке Первого канала.
Кондратюк спрашивал, за кто за какие команды болеет, чего не хватает на турнире, а еще устраивал розыгрыши – некоторые зрители его не узнавали.
Одного болельщика Марк попросил купить ему что-нибудь из еды: «Может, купишь мне чего-нибудь, у меня с деньгами проблемы?» Зритель купил ему попкорн.
Потом Кондратюк спрашивал других фигуристов о том, под какую оригинальную музыку они хотели бы кататься. Среди ответов: «Ленинград», Pharaoh, Михаил Круг и «Король и Шут».
Больше понравилась часть, где Кондратюк фигуристов опрашивал. Видно, что с большинством он хорошо общается и вне льда, судя по тому, как они ему отвечали.
Парень отлично передал атмосферу в зале. только буква Р сильно пострадала.