«Может, купишь мне чего-нибудь, у меня с деньгами проблемы?» Первый канал показал, как Кондратюк задавал вопросы зрителям на командном турнире

Первый канал выпустил влог о том, как задавал вопросы зрителям на Кубке Первого канала.

Кондратюк спрашивал, за кто за какие команды болеет, чего не хватает на турнире, а еще устраивал розыгрыши – некоторые зрители его не узнавали.

Одного болельщика Марк попросил купить ему что-нибудь из еды: «Может, купишь мне чего-нибудь, у меня с деньгами проблемы?» Зритель купил ему попкорн.

Потом Кондратюк спрашивал других фигуристов о том, под какую оригинальную музыку они хотели бы кататься. Среди ответов: «Ленинград», Pharaoh, Михаил Круг и «Король и Шут».