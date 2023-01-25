«Может, купишь мне чего-нибудь, у меня с деньгами проблемы?» Первый канал показал, как Кондратюк задавал вопросы зрителям на командном турнире

Теги телевидение сборная России видео мужское катание Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Первый канал выпустил влог о том, как Марк Кондратюк задавал вопросы зрителям на Кубке Первого канала.

Кондратюк спрашивал, за кто за какие команды болеет, чего не хватает на турнире, а еще устраивал розыгрыши – некоторые зрители его не узнавали.

Одного болельщика Марк попросил купить ему что-нибудь из еды: «Может, купишь мне чего-нибудь, у меня с деньгами проблемы?» Зритель купил ему попкорн.

Потом Кондратюк спрашивал других фигуристов о том, под какую оригинальную музыку они хотели бы кататься. Среди ответов: «Ленинград», Pharaoh, Михаил Круг и «Король и Шут».

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29 комментариев

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zzz-j
Ответ ретроградный меркурий
Начало, конечно, огонь. "Всем привет, меня зовут Марк Кондратюк, и я олимпийский чемпион по фигурному катанию". Забыл добавить, во-первых, "в команде", а во-вторых, "на территории Российской федерации до решения дела Валиевой".
Ничего, продавец его спустила на землю вопросом: а кто тут олимпийский чемпион?)) И глазами так строго аать)))
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zzz-j
Ответ ЭллеБоу
Олимпийский чемпион, ага. Почти Нейтан Чен... токо местного разлива. В личке он который, десятый?
15 вроде))
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zzz-j
Заголовок, конечно , капец))) напомнило нетленку: "дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку")))
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Tsvetik buketik
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я не фанат Алины, но с ней как-то интереснее было. Это видео не посмотрела полностью, перематывала. Как-то не зацепило. Очень много мотаний под трибунами в поисках еды. И эта якобы шутка про "заняли моё место" тоже участниками не оценена была, невесело и несмешно. В общем, дебют так себе.
Алина подкупает искренностью, застенчивостью какой-то естественной, серьезным отношением к любой работе, не старается быть какой-то "бесшабашной", то, что ей не идет. Ну а красоту и обаяние никто не отменял.
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ВИван
Марка с интересным дебютом! Было весело)
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ЭллеБоу
Олимпийский чемпион, ага. Почти Нейтан Чен... токо местного разлива. В личке он который, десятый?
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sport-forever
Шутки про возраст Ягудина, места на арене/ работу в ГИТИСе, оплату еды - ТОП, интервью со зрителями оригинальные. Поднимал настроение на протяжении всего турнира! И, кстати, зрителей на КПК поболее, чем на ЧЕ)))
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sport-forever
На большинство местных комментариев по поводу влога хочется ответить цитатой Мюнхгаузена: "Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!"
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Linda
Ответ Скелет_Полишинеля
"Может купишь мне что нибудь?..." Максимально странный вопрос, подразумевающий претензию к собеседнику, что он что то должен и вообще. И знакомый человек воспримет это как хамство, а незнакомый - тем более.
Воспитанный человек к знакомому обратится немного по-другому: Пожалуйста, купи мне что-нибудь пожевать - это если перекусить очень хочется, а денег действительно нет (забыл снять с текущего счета (с). А уж к незнакомому... Но это ведь он прикалывался, не?
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burefan
Трусова на минималках
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Большое Путешествие Рузика
Я не фанат Алины, но с ней как-то интереснее было. Это видео не посмотрела полностью, перематывала. Как-то не зацепило. Очень много мотаний под трибунами в поисках еды. И эта якобы шутка про "заняли моё место" тоже участниками не оценена была, невесело и несмешно. В общем, дебют так себе.
+16
-6
+10
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KMR
Зачем так дно пробивать?!
+10
-5
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Karamazoff
Димон, давай, сбацай короткую под "Кольщика", стану твоим персофаном!
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Юля Глаголева
Ответ Maecenas
с фигуристами как раз и интересно там. А со зрителями да, скучновато, и это не особо Марка вина.
Уговорили )) домотаю до фигуристов ;)
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Maecenas
Ответ Юля Глаголева
До фигуристов не досмотрела. Скучно и неловко за Марка. Играть на узнавании себя - так себе идея.
с фигуристами как раз и интересно там. А со зрителями да, скучновато, и это не особо Марка вина.
+2
-6
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Юля Глаголева
До фигуристов не досмотрела. Скучно и неловко за Марка. Играть на узнавании себя - так себе идея.
+30
-3
+27
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udod
вообщем, чета трусовых как могла попиарилась на кубке закадычных шуриковых друзей
+25
-4
+21
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Lapo Elkann
Ответ UserFreud
Просто Козловский входит в роль будущего президента ФФКР :))
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a71
Так Кондратюк еще и побирается.
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-3
+11
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UserFreud
Ответ Lapo Elkann
Серьезная продавщица " супер" , вне конкуренции. Загитовой больше не петь , ну и ответ на вопрос ( про песню из 90-х) , " любая песня из фильма " Иван Васильевич меняет профессию "---, это нечто. . Козловский как , памятник. Парень отлично передал атмосферу в зале. только буква Р сильно пострадала.
Просто Козловский входит в роль будущего президента ФФКР :))
+4
-1
+3
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UserFreud
Первая часть по концепции очень напоминает репортажи, которые Михеева снимала у Урганта. Видимо, сценаристы одни на всех на 1ТВ.
Больше понравилась часть, где Кондратюк фигуристов опрашивал. Видно, что с большинством он хорошо общается и вне льда, судя по тому, как они ему отвечали.
+6
-1
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Anatiana
Только не надо ставку на хайп. Надоело уже это до тошноты. К чему это попрошайничество? Марк, развивайся.
+14
-5
+9
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Lapo Elkann
Ответ ретроградный меркурий
Начало, конечно, огонь. "Всем привет, меня зовут Марк Кондратюк, и я олимпийский чемпион по фигурному катанию". Забыл добавить, во-первых, "в команде", а во-вторых, "на территории Российской федерации до решения дела Валиевой".
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+7
-16
-9
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Lapo Elkann
Серьезная продавщица " супер" , вне конкуренции. Загитовой больше не петь , ну и ответ на вопрос ( про песню из 90-х) , " любая песня из фильма " Иван Васильевич меняет профессию "---, это нечто. . Козловский как , памятник.
Парень отлично передал атмосферу в зале. только буква Р сильно пострадала.
+8
-12
-4
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LoRa
Это и был дебют Марка? Лучше бы сам купил зрителям подарки или голодным - еду 😊
+55
-4
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