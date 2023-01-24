Алиев и Игнатов примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга, Даниелян выступит вне конкурса
Фигуристы группы тренера Евгения Рукавицына Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Артур Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга.
Турнир пройдет 28-29 января.
«Дима, Макар и Артур Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга. Даниелян будет кататься вне конкурса», – сообщил Рукавицын.
Дима и конечно когда ты поборолся-это всегда найдет отклик,всегда.Дима, при твоем даре давай к первым местам и без волнений.Постарайся настроится как на КПК за команду, только как на ПП.
Мое почтение тренеру Евгению Владимировичу Руковицину -какие же у Вас ребята подготовленные и интересные,музыка,хорео, прыжки,владение коньком.Успехов Вам.классно.