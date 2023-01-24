Алиев и Игнатов примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга, Даниелян выступит вне конкурса

Фигуристы группы тренера Евгения Рукавицына Дмитрий Алиев, и примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга.

Турнир пройдет 28-29 января.

«Дима, Макар и Артур Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга. Даниелян будет кататься вне конкурса», – сообщил Рукавицын.