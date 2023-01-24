Алиев и Игнатов примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга, Даниелян выступит вне конкурса

Теги мужское катание Евгений Рукавицын Дмитрий Алиев Макар Игнатов Артур Даниелян чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигуристы группы тренера Евгения Рукавицына Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Артур Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга.

Турнир пройдет 28-29 января.

«Дима, Макар и Артур Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга. Даниелян будет кататься вне конкурса», – сообщил Рукавицын. 

11 комментариев

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Надумочка
Ответ Анаис_Анаис
Дима - это лотерея. У Макара сезон слабо проходят. Желаю ребятам хороших прокатов, но про Гуменника с Мозалевым услышать было бы интереснее.
У "лотереи" лучшее скольжение и прекрасная презентация, так что посмотреть всегда приятно.
+2
0
+2
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Анаис_Анаис
Дима - это лотерея. У Макара сезон слабо проходят. Желаю ребятам хороших прокатов, но про Гуменника с Мозалевым услышать было бы интереснее.
+2
-2
0
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AllaS
Дмитрию и Макару удачи. В прошлом сезоне Макар отлично катал, в этом у него возникли проблемы . Успешных прокатов!
+3
-1
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Лена Самойлова
Ответ Jessi
А кто из девушек будет , кроме Лизы? Муру можно было тоже заявить
Соня москвичка
+1
0
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Дружба11
Дима в моем лице и думаю в лице очень и очень многих у тебя появился преданный болельщик.Так катал ПП, так как тут мне подсказала уважаемая Татьяна "плел кружево на льду",что проявил себя как уникум.
Дима и конечно когда ты поборолся-это всегда найдет отклик,всегда.Дима, при твоем даре давай к первым местам и без волнений.Постарайся настроится как на КПК за команду, только как на ПП.
Мое почтение тренеру Евгению Владимировичу Руковицину -какие же у Вас ребята подготовленные и интересные,музыка,хорео, прыжки,владение коньком.Успехов Вам.классно.
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Lilia Sadykova
Ответ Anatiana
О! Артурик! Приятная новость. Мне Артурик сегодня снился.)))) Но почему вне конкурса?
Потому что он не из Питера.
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Jessi
А кто из девушек будет , кроме Лизы? Муру можно было тоже заявить
+2
-1
+1
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Lapo Elkann
Надо поменять фамилию на Внеконкурсян.
+3
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Anatiana
Ответ Katerina Sunny
Потому что представляет Москву. Танцоры тоже вне зачёта.
А, точняк. Ну спасибо, что выгуливают Артурика.
+2
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Katerina Sunny
Ответ Anatiana
О! Артурик! Приятная новость. Мне Артурик сегодня снился.)))) Но почему вне конкурса?
Потому что представляет Москву. Танцоры тоже вне зачёта.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatiana
О! Артурик! Приятная новость. Мне Артурик сегодня снился.)))) Но почему вне конкурса?
+1
0
+1
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