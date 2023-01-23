Валиева после Кубка Первого канала: «Нас не догонят», вы лучшие и самые классные! Была рада стать частью команды и быть вашим капитаном»
Российская фигуристка Камила Валиева подвела итоги Кубка Первого канала.
Валиева была капитаном команды «Нас не догонят», которая заняла второе место, уступив команде «Красная машина» (капитан – Алина Загитова).
«Хочу сказать несколько слов о прошедших выходных.
Кубок Первого канала – это не просто соревнование и шоу, это настоящий праздник!
Событие, где мы, спортсмены, привыкшие выступать только за себя, становимся единым целым и представляем интересы команды. «Нас не догонят», вы лучшие и самые классные! Была рада стать частью команды и быть вашим капитаном.
К сожалению, из-за болезни накануне соревнований я была вынуждена отказаться от прокатов. Искренне переживала за каждого спортсмена и верила в лучший результат.
Спасибо организатором, тренерам, родителям и, конечно, болельщикам! Без всех вас это шоу бы не было таким, каким оно получилось!» – написала Валиева.
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и спасибо тебе за Лизика, давно понял,что будете вы дружить, благодарю тебя Ками за поддержку Лизика,она отвечает теплотой и всей душой.Вообще Ребята все в команде оказались просто исключительные,все друг друга поддерживали-такая прямо теплота шла,светлые энергии, позитив.Дружите все кто был в вашей команде, вас так подвели друг к другу с другими целями;)), но вышла из этого удивительная команда хороших ребят,прошедших испытания-все до единого в Вашей команде,все претерпели ранее в чем-либо.Ками продолжай общение с этими Ребятами, к тебе пришли все очень благодарные люди, внутренне хорошие, не теряйтесь, будьте на контакте.
2. все претензии к организаторам, которые не предусмотрели такое развитие ситуации...
Мда. Интересно.
Обиделась, однако, космос проигрышу.
Если организаторы накосячили и не продумали такие нюансы, какие претензии к Камиле? Или она должна была априори проорать «Все, как Алинааачка скажет?»