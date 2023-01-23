Российская фигуристка подвела итоги Кубка Первого канала.

Валиева была капитаном команды «Нас не догонят», которая заняла второе место, уступив команде «Красная машина» (капитан – Алина Загитова).

«Хочу сказать несколько слов о прошедших выходных.

канала – это не просто соревнование и шоу, это настоящий праздник!

Событие, где мы, спортсмены, привыкшие выступать только за себя, становимся единым целым и представляем интересы команды. «Нас не догонят», вы лучшие и самые классные! Была рада стать частью команды и быть вашим капитаном.

К сожалению, из-за болезни накануне соревнований я была вынуждена отказаться от прокатов. Искренне переживала за каждого спортсмена и верила в лучший результат.

Спасибо организатором, тренерам, родителям и, конечно, болельщикам! Без всех вас это шоу бы не было таким, каким оно получилось!» – написала Валиева.

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