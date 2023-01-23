Валиева после Кубка Первого канала: «Нас не догонят», вы лучшие и самые классные! Была рада стать частью команды и быть вашим капитаном»

Теги сборная России фото женское катание Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева подвела итоги Кубка Первого канала.

Валиева была капитаном команды «Нас не догонят», которая заняла второе место, уступив команде «Красная машина» (капитан – Алина Загитова).

«Хочу сказать несколько слов о прошедших выходных.

Кубок Первого канала – это не просто соревнование и шоу, это настоящий праздник!

Событие, где мы, спортсмены, привыкшие выступать только за себя, становимся единым целым и представляем интересы команды. «Нас не догонят», вы лучшие и самые классные! Была рада стать частью команды и быть вашим капитаном.

К сожалению, из-за болезни накануне соревнований я была вынуждена отказаться от прокатов. Искренне переживала за каждого спортсмена и верила в лучший результат.

Спасибо организатором, тренерам, родителям и, конечно, болельщикам! Без всех вас это шоу бы не было таким, каким оно получилось!» – написала Валиева.

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79 комментариев

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Шато Тамань
Ответ natali88
Ой ,а где наши лингвисты ? Камиле срочно повторить склонение во множественном числе .
Да ей много чего надо подтянуть , перестать любоваться на себя на экране , во время выступления своей команды , поправлять волосы, тоже глядя на экран , наверное у неё дома пробьётся с зеркалами , и не только со стаканами
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Самый добрый, обаятельный, душевный капитан, искренне переживающий за каждого члена своей команды, особенно поддерживающий неудачно откатавших.) К ней инстинктивно тянутся люди, как к солнышку, чувствуя тепло и искренность.
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oleg
Каков капитан, таков и результат команды.
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Дикобразка
Ответ Настя Розова
Ага, позволила Петросян называть их убогими при них же. С уважением, как же...
Она сказала поддерживать их в горе 🤦
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Alexander X
Ответ Эдель
причем тут родители и зачем они повторяют движения красных?
сделайте за новостями! её мама помогала с подготовкой и организацией фан-атрибутики, так же подготовкой к&с... правда действительно, последнее время, она часто употребляет слово "родители", а не просто "мама"🤔
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Lapo Elkann
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Алине надо выучить поговорку про девушек и деревню
Да уж. Тутберидзе гений. Доводит всех до совершенства, но как только чувствуют свободу, , получается по поговорке.
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Грибной_король
Меня сильно удивило видео с Петросян, где она сказала, что синие убогие. Я вообще не ожидал.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Lapo Elkann
Петросян не моя фигуристка, но она сказала " в горе " а не " убогих " . хотя какое горе , непонятно. Но это их междусобойчик. не надо спле ничать. А то, что АЗ перед камерой устроила после падения Зининой , дискредитировало ее сильно. Большая репутационная потеря.
Алине надо выучить поговорку про девушек и деревню
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ natali88
Да уж ,лапочка .Космос наш необъятный .
По крайней мере не строит из то чем не является в отличие от некоторых самозванных капитанш
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ natali88
Читаете по косой ? Повторю еще раз - она не поблагодарила соперников .Причем здесь болельщики ?
Вообще-то всегда победившие благодарят проигравших за борьбу. Алина это сделала. Камила то за что соперников благодарить, что их обыграли? Камила по крайней мере понимает, что капитан она декоративный, а некоторые не очень и лезут в бутылку, третий раз подряд
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Сейлем Сэйберхеген
Боже какая Ками милая) Выдержанная, тактичная, настоящая леди. Человек с большой буквы Ч
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Скелет_Полишинеля
Хм. Похоже, участники красной команды недойстоны упоминания в посте по итогам шоу? Мда. Интересно. Обиделась, однако, космос проигрышу.
Вообще-то выигравшие всегда благодарят проигравших за борьбу, а не наоборот, что и сделала красная машина, синим то чего благодарить, что их благодарить, что их обыграли?
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Дружба11
Камюшка-какая ты человечная умничка, какой же ты прекрасный капитан,старалась всех подержать и никого не оставить без внимания.И опять благодарность мамочке своей-традиционно проявляешь любовь к маме.
и спасибо тебе за Лизика, давно понял,что будете вы дружить, благодарю тебя Ками за поддержку Лизика,она отвечает теплотой и всей душой.Вообще Ребята все в команде оказались просто исключительные,все друг друга поддерживали-такая прямо теплота шла,светлые энергии, позитив.Дружите все кто был в вашей команде, вас так подвели друг к другу с другими целями;)), но вышла из этого удивительная команда хороших ребят,прошедших испытания-все до единого в Вашей команде,все претерпели ранее в чем-либо.Ками продолжай общение с этими Ребятами, к тебе пришли все очень благодарные люди, внутренне хорошие, не теряйтесь, будьте на контакте.
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Jessi
Ответ or.om
Где найти это видео?
Тг Родиной Елены , там более качественная запись
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Lapo Elkann
Ответ Artemon1302
Решение на тот момент уже было принято и баллы списаны, что толку говорить с организаторами? Её спросили мнение - она честно ответила, причем корректно, что «чуть-чуть не согласна». А хейтеры уже шум подняли, будто она там истерику закатила🤦‍♀️
Тем более никакого смысла не было в протесте , если решение приняли без нее. возомнила себя главной ( моя спортсменка ) . хотя она такая же приглашенная , как и спортсменка.
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Alexander X
Ответ Versa
Валиева поддержала идею отъема баллов (даже не подумав о Веронике и том, что она будет чувствовать. Спасибо Алине - она единственная заступилась за нее и поддержала!) - значит главное были баллы. А Потом оказалось, что они "кайфовали")) ну конечно.
1. отнимают худший результат, а не результат у конкретной спортсменки (т.е. обезличенный результат)!
2. все претензии к организаторам, которые не предусмотрели такое развитие ситуации...
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Тайга86
Ками куколка такая) Просто хорошеет день ото дня, чуть позже вообще расцветет. Отлично всё сказала, по делу, глаза светились счастьем, позитив присутствовал) Удачи им всем дальше по сезону.
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Alexander X
Ответ Скелет_Полишинеля
Хм. Похоже, участники красной команды недойстоны упоминания в посте по итогам шоу? Мда. Интересно. Обиделась, однако, космос проигрышу.
она каждый день должна об них говорить? вроде вчера уже всё сказала...
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Artemon1302
Ответ Lapo Elkann
При чем тут команда, здесь дело касалась только Яметовой. Надо было решить проблему ( так как с одной стороны никакого интереса на второй день не оставалось и турнир потерпел крах, с другой стороны снимать Яметову с ПП было некрасиво . ) она могла постоять за спортсменку перед организаторами , предложив свой вариант решения проблемы, но стала права качать перед камерами. Траньков во всем прав.
Решение на тот момент уже было принято и баллы списаны, что толку говорить с организаторами? Её спросили мнение - она честно ответила, причем корректно, что «чуть-чуть не согласна». А хейтеры уже шум подняли, будто она там истерику закатила🤦‍♀️
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Lapo Elkann
Ответ Artemon1302
Постояла за свою команду это называется💪
При чем тут команда, здесь дело касалась только Яметовой. Надо было решить проблему ( так как с одной стороны никакого интереса на второй день не оставалось и турнир потерпел крах, с другой стороны снимать Яметову с ПП было некрасиво . ) она могла постоять за спортсменку перед организаторами , предложив свой вариант решения проблемы, но стала права качать перед камерами. Траньков во всем прав.
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Скелет_Полишинеля
Хм. Похоже, участники красной команды недойстоны упоминания в посте по итогам шоу?
Мда. Интересно.
Обиделась, однако, космос проигрышу.
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Artemon1302
Ответ Lapo Elkann
колхоз .
Постояла за свою команду это называется💪
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Amneris
Ответ supepper
//Кубок Первого канала – это не просто соревнование и шоу, это настоящий праздник!// Да, Камила это шоу и праздник. Только вот фанаты твоей команды после победы красных никак не могут угомониться. Когда Алина заступилась за Яметову, они кричали, что это шоу. Теперь же, когда команда синих проиграла, она почему-то исходят ядом. То есть, кто победит, всё-таки имеет значение, да?) Нет, видимо, это всё-таки не праздник, а очередное противоборство фанатов и хейтеров разных фигуристок.
Вам уже не надоело обливать грязью всех, кто не согласен с Алиной? Откуда такой дикий фанатизм по отношению к 20-летней незнакомой девочке?
Если организаторы накосячили и не продумали такие нюансы, какие претензии к Камиле? Или она должна была априори проорать «Все, как Алинааачка скажет?»
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Versa
Ответ natali88
Ой ,а где наши лингвисты ? Камиле срочно повторить склонение во множественном числе .
вы что)) космосу можно высказывать любое мнение и допускать речевые ошибки. "Этодругое" :DD
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natali88
Ответ Этери горячая
Алина не заслуживает поздравлений после своего субботнего поведения.
Кто то не заслуживает вообще быть на соревнованиях после пекинского позора ,из-за которого команда осталась без золота .Впереди дисквал и натянутое на глобус оправдание не прокатит
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