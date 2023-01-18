«Мне было тяжело, хотя я набрала всего килограмм. Для обычной жизни это пустяки, но не для спортсменов». Зинина о контроле за весом

Российская фигуристка Анастасия Зинина объяснила, почему в фигурном катании важно контролировать вес.

– В новогодние праздники даже спортсмены могут немного расслабиться. Много набираете во время каникул?

– Мы за Новый год хочешь не хочешь, но набираем. А прыгать с весом тяжело. Надо поднять себя в воздух, а резкость теряется. А у меня еще длинные ноги. Нужно время для того, чтобы собрать все вместе.

Допустим, четверной после каникул я начала восстанавливать только на третий день. Первые два дня напрыгивала тройные, возвращала резкость. Мне прям тяжело было, хотя я набрала всего килограмм.

Для обычной жизни килограмм это пустяки, но не для спортсменов. Когда ты долго не прыгаешь, теряется резкость и сила рук.

– За весом вы следите постоянно?

– Да, за нами следят, у нас каждый день взвешивание. У нас было такое, что я после одного этапа Гран-при набрала полкилограмма и долго не могла его сбросить.

В этот момент мы стали накатывать тройной аксель, и он стал хорошо получаться. Из-за этого постепенно начала набираться мышечная масса. И, как следствие, подрос вес.

В другой момент похудела и столкнулась с тем, что не смогла ничего сделать на тренировке – не было сил. Поэтому сильный плюс плохо, и сильный минус – тоже плохо.

– Насколько вам в целом тяжело следить за своим весом и питанием?

– Конечно, приходится за всем следить. Мне повезло, что у меня аллергия на пшеничный глютен, поэтому я ничего мучного не ем. Многие девчонки сыплются на этом.

Но при этом я очень люблю сладкое, особенно шоколад. И это очень сложно, – рассказала Зинина.

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