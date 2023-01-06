Александра Трусова: «Спасибо за 200 тысяч подписчиков в телеграме, мне очень приятно, постараюсь радовать вас кружочками»

Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова поблагодарила за 200 000 подписчиков в телеграм-канале.

«Спасибо за 200 тысяч подписчиков, мне очень приятно, постараюсь радовать вас кружочками», – сказала фигуристка.

30 декабря Трусова написала, что будет записывать видео с голосом, когда на ее канал подпишется 200 тысяч человек.