Александра Трусова: «Спасибо за 200 тысяч подписчиков в телеграме, мне очень приятно, постараюсь радовать вас кружочками»
Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова поблагодарила за 200 000 подписчиков в телеграм-канале.
«Спасибо за 200 тысяч подписчиков, мне очень приятно, постараюсь радовать вас кружочками», – сказала фигуристка.
30 декабря Трусова написала, что будет записывать видео с голосом, когда на ее канал подпишется 200 тысяч человек.
1. Не убий.
2. Не укради.
3. Не переходи к Рудковским.
....
:))
Ужас
Саша остановись!
Где блинчик? ё....
Без огонька нынче работают, не импровизируют совсем.
Рекордное среди фигуристок количество подписчиков
Для сравнения у Загитовой всего 90к. Прекрасно видно кто популярен, а кто еле держится на плаву☝