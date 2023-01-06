Александра Трусова: «Спасибо за 200 тысяч подписчиков в телеграме, мне очень приятно, постараюсь радовать вас кружочками»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова поблагодарила за 200 000 подписчиков в телеграм-канале. 

«Спасибо за 200 тысяч подписчиков, мне очень приятно, постараюсь радовать вас кружочками», – сказала фигуристка. 

30 декабря Трусова написала, что будет записывать видео с голосом, когда на ее канал подпишется 200 тысяч человек. 

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39 комментариев

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Lёna
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Ответ Natalia Solomakha
Новая методичка хейтерам подъехала. Деланно сетовать "эх, если бы радовала на льду..." под копирку. Без огонька нынче работают, не импровизируют совсем.
а ещё вот это: "я раньше всегда болел/болела за Сашу, а вот теперь..." 😅
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Lёna
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Ответ Мария С
Вообще не поняла о чём она? Какие кружочки? Сначала подумала может кружечки какие-то выпустила со своими фотками или с фотками своих собак. Так нет, ведь КРУЖОЧКИ!!!
к кому она обращалась у себя в телеге- все сразу поняли)
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Lёna
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Ответ Жанна Авдеева
Куда смотрят родители???????? Ужас Саша остановись! Где блинчик? ё....
а что случилось? 😅 можно больше знаков вопроса? 😅
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Lёna
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Ответ Sat397
Да уж, Дуров со своим телеграммом отличился. У всех нормальные прямоугольнички, а у него кружочки, кружочки Карл! Он бы ещё треугольнички сделал - ничего что ни черта не видно, и не удобно. За то ни как у всех!
норм кружочки
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Девушка Безимени
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Саня, ты книжки-то читаешь?
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supepper
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Ответ Беглый*
Из глубинки я, кровь крестьянская
Оно и видно. Что из глубинки. Что взять с необразованных крестьян с узким кругозором
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Mira Val
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Спортс, не в тему, но перестаньте нам этот "спецпроект" предлагать. Сделайте норм голосовалку, а не на принципе "что осталось, то досталось".
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supepper
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Ответ Allbee
Если пришла к Рудковским, то больше не порядочный человек точно
О да, это же одна из заповедей хрустаботов...

1. Не убий.
2. Не укради.
3. Не переходи к Рудковским.
....

:))
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Беглый*
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Ответ supepper
Злопамятный же ты. Мне тоже олимпийская истерика Саши сильно не понравилась, но до сих пор исходить ядом из-за этого - это не очень нормально. Ты христианин? Почему бы не простить Сашу на Рождество?
Из глубинки я, кровь крестьянская
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Allbee
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Ответ supepper
Совсем не удивительно, что вы перестали переживать за Сашу после перехода к Плющенко. Если ушла от Тутберидзе - всё, больше не человек.
Если пришла к Рудковским, то больше не порядочный человек точно
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Hardy
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Ответ Lilia Sadykova
Ой Саня, а победами когда нас радовать будешь? Или остались только кружочки?
Не радовала раньше, нет смысла уже и начинать 🤣
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Olgacher
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Ответ Лека-Лека
Трусова семимильными шагами превращается в Рудковскую. Стыдно обидно за неплохую фигуристку в прошлом.
Так это уже второй акт марализонского балета. Первый был с домиком для ракеты и книжкой биографии про девочку, победившую гравитацию и дневной, утренней и вечерней АТ
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Vladimir Arutin
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Ответ Лека-Лека
Прекрасно видно кто накручивает голоса, а кто - нет.
Кто бы писал про накрутки ,только не болельщики Щербаковой !
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supepper
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Ответ Беглый*
Мне тоже тошно от Трусовой. Никогда не забуду, как она опозорила страну, тренеров на олимпиаде.
Злопамятный же ты. Мне тоже олимпийская истерика Саши сильно не понравилась, но до сих пор исходить ядом из-за этого - это не очень нормально. Ты христианин? Почему бы не простить Сашу на Рождество?
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Sat397
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Да уж, Дуров со своим телеграммом отличился. У всех нормальные прямоугольнички, а у него кружочки, кружочки Карл! Он бы ещё треугольнички сделал - ничего что ни черта не видно, и не удобно. За то ни как у всех!
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supepper
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Ответ Olicha Kobina
Беглый, помню, ты был фанатом Трусовой, а что сейчас случилось ,? Я не фанатка давно, тошно от Трусовой, после дрикариса, и переход к Плющенко перестала за неё переживать.
Совсем не удивительно, что вы перестали переживать за Сашу после перехода к Плющенко. Если ушла от Тутберидзе - всё, больше не человек.
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Жанна Авдеева
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Теперь понятно почему не ТШТ
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Жанна Авдеева
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Куда смотрят родители????????
Ужас
Саша остановись!
Где блинчик? ё....
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EmperorNazer
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Такой себе способ набить подписчиков, если честно… Я понимаю еще, когда на круглое число проводят какой-нибудь розыгрыш или там прыгают с парашютом. Но начать говорить в видео - это что, одолжение великое? Другим фигуристкам почему-то ничто не мешало записывать такие кружочки с самого начала, без всяких условий.
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Мария С
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Вообще не поняла о чём она? Какие кружочки? Сначала подумала может кружечки какие-то выпустила со своими фотками или с фотками своих собак. Так нет, ведь КРУЖОЧКИ!!!
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шампион
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Угадай по двум предложениям, с кем связалась фигуристка
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Лека-Лека
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Ответ Gemma157
Молодец, Саша Рекордное среди фигуристок количество подписчиков Для сравнения у Загитовой всего 90к. Прекрасно видно кто популярен, а кто еле держится на плаву☝
Прекрасно видно кто накручивает голоса, а кто - нет.
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Natalia Solomakha
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Ответ Anneta28
Можно подумать, вы бы радовались.😆
Новая методичка хейтерам подъехала. Деланно сетовать "эх, если бы радовала на льду..." под копирку.
Без огонька нынче работают, не импровизируют совсем.
+8
-9
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Vladimir Arutin
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Ответ tanya_1111
А спортс всё не нарадуется.
А спорту что? Комменты пишутся .
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Gemma157
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Молодец, Саша
Рекордное среди фигуристок количество подписчиков
Для сравнения у Загитовой всего 90к. Прекрасно видно кто популярен, а кто еле держится на плаву☝
+7
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