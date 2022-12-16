Илья Авербух: «Я был удивлен стабильным выступлениям Туктамышевой на Гран-при России. Она подняла выше сложность программы»

Хореограф Илья Авербух заявил, что удивлен выступлениям Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России.

В этом сезоне фигуристка побеждала на этапах в Москве и Перми.

«Я рад очень за Лизу, был удивлен стабильным выступлениям на двух этапах – она дважды [за произвольную программу] исполняла тройной аксель, подняла выше сложность программы. Я приятно порадовался за нее, потому что она выдающаяся спортсменка.

Комментировать [на чемпионате России] буду только танцы на льду, но буду следить за всеми видами. Думаю, зал будет полным – в Красноярске очень любят фигурное катание, для меня Красноярск очень родной город, там я делал церемонию открытия и закрытия Универсиады и жил около двух месяцев», – сказал Авербух.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!