Зинина выиграла чемпионат Москвы с четверным тулупом в произвольной программе, Агаева – 2-я, Парамонова – 3-я

Российская фигуристка Анастасия Зинина выиграла чемпионат Москвы.

В произвольной программе Зинина чисто исполнила каскад из четверного и двойного тулупов, но упала с сольного четверного тулупа.

Чемпионат Москвы

Женщины

Итоговое положение

1. Анастасия Зинина – 210,59

2. Мария Агаева – 193,92

3. Мария Парамонова – 181,12

4. Мария Реброва – 180,80

5. Анастасия Морозова – 171,28

6. Мария Крыжова – 158,68

Произвольная программа

1. Анастасия Зинина – 142,55

2. Мария Агаева – 129,13

3. Мария Парамонова – 122,73

4. Анастасия Морозова – 116,05

5. Мария Реброва – 114,25

6. Мария Крыжова – 102,58

Короткая программа

1. Анастасия Зинина – 68,04

2. Мария Реброва – 66,55

3. Мария Агаева – 64,79

4. Мария Парамонова – 58,39

5. Виолетта Филонец – 56,43

6. Мария Крыжова – 56,10

7. Анастасия Морозова – 55,23