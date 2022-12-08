Зинина выиграла чемпионат Москвы с четверным тулупом в произвольной программе, Агаева – 2-я, Парамонова – 3-я
Российская фигуристка Анастасия Зинина выиграла чемпионат Москвы.
В произвольной программе Зинина чисто исполнила каскад из четверного и двойного тулупов, но упала с сольного четверного тулупа.
Чемпионат Москвы
Женщины
Итоговое положение
1. Анастасия Зинина – 210,59
2. Мария Агаева – 193,92
3. Мария Парамонова – 181,12
4. Мария Реброва – 180,80
5. Анастасия Морозова – 171,28
6. Мария Крыжова – 158,68
Произвольная программа
1. Анастасия Зинина – 142,55
2. Мария Агаева – 129,13
3. Мария Парамонова – 122,73
4. Анастасия Морозова – 116,05
5. Мария Реброва – 114,25
6. Мария Крыжова – 102,58
Короткая программа
1. Анастасия Зинина – 68,04
2. Мария Реброва – 66,55
3. Мария Агаева – 64,79
4. Мария Парамонова – 58,39
5. Виолетта Филонец – 56,43
6. Мария Крыжова – 56,10
7. Анастасия Морозова – 55,23
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