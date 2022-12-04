Алиса Двоеглазова: «Уверенности не хватило, нужно больше работать над стабильностью»

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Фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала выступление в личном турнире чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге (3-е место). 

«Уверенности не хватило, нужно больше работать над стабильностью, чтобы не было: сначала один прыжок, а потом второй совсем по-другому.

Помогало ли, что много своих? Мы одногруппницы, друзья, поддерживаем друг друга, даже если соперницы», – сказала Двоеглазова в эфире Первого канала. 

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