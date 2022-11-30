Нэтан Чен: «Объяснил Малинину, что если ему когда-нибудь понадобится совет, то он может прийти ко мне»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о разговоре с Ильей Малининым.

«Я пытался как можно яснее объяснить, что я всегда рядом с ним.

Если ему нужно какое-то руководство или совет... Я знаю, что у него есть команда, и он точно знает, как справляться со всем самостоятельно, но все-таки если ему когда-нибудь понадобится совет или он просто захочет поговорить, то он может прийти ко мне», – сказал Чен.