Нэтан Чен: «Объяснил Малинину, что если ему когда-нибудь понадобится совет, то он может прийти ко мне»

Теги сборная США мужское катание Нэтан Чен Илья Малинин Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэтан Чен рассказал о разговоре с Ильей Малининым.

«Я пытался как можно яснее объяснить, что я всегда рядом с ним.

Если ему нужно какое-то руководство или совет... Я знаю, что у него есть команда, и он точно знает, как справляться со всем самостоятельно, но все-таки если ему когда-нибудь понадобится совет или он просто захочет поговорить, то он может прийти ко мне», – сказал Чен.

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