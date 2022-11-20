Софья Самоделкина: «Рада, что смогла выдержать этот прокат. Эмоционально и физически тяжелее катать последней»

Фигуристка Софья Самоделкина рассказала, на что потратила призовые за Гран-при России, а также оценила свое выступление на этапе в Самаре.

«Приеду домой, обниму собак, маму, папу, может, съем что-нибудь вкусненькое, у папы был день рождения 18 ноября.

Когда получила первые призовые, у меня уже была такая цель – хотела подарить папе телефон, он с 2015 года ходит с шестым айфоном, уже скотчем перемотанным.

Подарила ему, сказала: «Открывай». Я попала в точку, мне было очень приятно сделать ему такой подарок.

Я рада, что смогла выдержать этот прокат, откатать последней, для меня это тоже была небольшая цель, сомнений не было, это нелегко все дается. Эмоционально тяжелее, что ты последний, и физически.

На сальхов немного неуверенно пошла, а на каскад подрасслабилась, ехала мимо тренеров уже с улыбкой, в целом если не брать два элемента, я рада», – сказала Самоделкина.