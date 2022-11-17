Алексей Мишин: «Горшков был важной фигурой в моей жизни, был замечательным атлетом, первым во всем. Мы скорбим»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин оценил заслуги Александра Горшкова в спорте.

Ранее Горшков, возглавлявший Федерацию фигурного катания России, скончался на 77-м году жизни.

«С этим человеком связана вся моя жизнь – от практически первых шагов на льду он всегда был важной фигурой в моей жизни, он был замечательным атлетом, первым во всем.

Мы ценим его как руководителя фигурного катания. Думаю, успехи отечественного фигурного катания связаны с его деятельностью в последние годы.

Мы скорбим, даже трудно говорить отчетливо и гладко о чувствах в связи с этой трагической новостью», – сказал Мишин.

Умер президент Федерации фигурного катания России и олимпийский чемпион Игр-1976 Александр Горшков