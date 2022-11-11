Артур Дмитриев-старший: «Наше юниорское парное катание – лучшее в мире. Думаю, проблем с количеством выступлений у фигуристов не будет»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о российских юниорах, выступающих в парном катании.

«Да, однозначно наше юниорское парное катание лучшее в мире, таких качественных юниорских пар нет нигде. Сейчас довольно-таки много стартов, в следующем году, как я понимаю, их будет еще больше – Спартакиады, Универсиады.

Поэтому я думаю, что проблем с количеством выступлений не будет, потому что федерация разрешила выступать юниорским парам и по юниорам, и по взрослым, мотивация всегда найдется – надо выигрывать, а конкуренция сейчас высокая, к тому же есть призовые», – сказал Дмитриев.

Также Дмитриев рассказал о паре и Романа Запорожца, которую он тренирует.

Васильева и Запорожец заняли четвертое место на первом этапе Гран-при России в Москве.

«Как это ни странно, они только начинают свой путь. Вика в одиночном катании каталась на высоком уровне, а он никогда не выступал на том же уровне.

Начали неплохо, они обладают всем техническим набором – прыгают и лутц, и флип. Думаю, к концу года это будет серьезная пара, этот год я даю им на скатку, сначала они должны с собой побороться», – отметил Дмитриев.