«То, что получилось у Трусовой в Сочи, – это наработка от старого тренера. За месяц перестроить спортсмена невозможно» Попова о Гран-при России

Бывшая фигуристка и тренер Бетина Попова оценила выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при в Сочи, где она заняла третье место.

«В короткой идея хорошая, но исполнение хромает. Времени на обкатку категорически не хватило, мы увидели сырой макет. Я видела комментарии: «Саша перешла к новому тренеру, ну и посмотрите, что получилось». Извините, но то, что получилось, как раз наработка от старого тренера.

Когда ты переходишь к новому тренеру, особенно во взрослом возрасте, за месяц перестроить спортсмена невозможно. Я про технику катания, ощущения на льду, количество прокатов. Год может понадобиться.

Пока она на багаже Тутберидзе? Да, сейчас мы не можем сказать, что это работа Соколовской. Внутреннее наполнение, спокойствие после программ — да, видимо, ее так настроили перед этапом. Но по поводу катания и прыжков нет еще смысла судить.

Произвольная программа всем показалась пустой. Видно, что Саше тяжело входить в сезон, заезжать в этот четверной лутц, у нее был сложнейший олимпийский сезон. Но не все в постолимпийский сезон вышли.

Тем более не все с четверным лутцом, еще и с пубертатом. У меня это вызывает лишь уважение. Сейчас должен быть спад формы, когда у тебя перестраивается организм», – сказала Попова.

«Девушка надрывается: I Believe I Can Fly – а Саша стоит на месте и машет руками». Что не так с новой Трусовой?

У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами