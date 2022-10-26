Илья Авербух: «Пытаемся найти Медведевой нового партнера. Для меня принципиально, чтобы Женя осталась в проекте»

Продюсер Илья Авербух высказался о дальнейшем участии в .

Ранее партнер Медведевой Даня Милохин покинул проект, сославшись на усталость.

— Как продвигается работа в поиске нового партнера для Жени?

— Да, мы стараемся. Сейчас пытаемся найти. У Жени сложное состояние, потому что она тоже очень переживает.

Конечно, сложно найти героя, который бы сейчас вот так за три дня вошел, соответствовал уровню катания. Даже мы уже раздвинули рамки, что необязательно быть героем прошлых сезонов. Это может быть кто-то, кто катается.

Сейчас действительно не хотим, чтобы в этой схватке Даня выбил Женю. Для меня принципиально, чтобы Женя осталась в проекте и каталась. Если мы не найдем, то Женя все равно будет с нами на нашей орбите. Будем искать. Это шоу, и не надо об этом забывать, – сказал Авербух.