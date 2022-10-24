Валиева и Ваня Дмитриенко приняли участие в шоу «Что вижу, то пою». Камила победила

Российская фигуристка Камила Валиева и певец Ваня Дмитриенко приняли участие в шоу «Что вижу, то пою» на телеканале «Музыка Первого».

Валиева и Дмитриенко угадывали песни по предложенным словам, эмодзи, картинкам, а также щупая предметы, спрятанные в коробке.

«С Ваней Дмитриенко приняли участие в шоу «Что вижу, то пою». Было весело! Пишите в комментариях, какой раунд вам понравился больше всего», – написала Валиева.

Фигуристка одержала победу со счетом 18:15.

У Валиевой – главная роль в клипе Вани Дмитриенко: сыграла саму себя, сказала два слова, а ей сделали предложение