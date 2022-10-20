Дмитрий Козловский: «Мы решили усложнить короткую программу риттбергером. Будем мы делать его дальше или нет, зависит от стабильности»
Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали выступление на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.
В короткой программе фигуристы набрали 84,32 балла.
«Мы специально выступаем на этом турнире, чтобы подготовить себя, свой организм к более крупным стартам. Завтра мы поедем произвольную программу первый раз на публике, и это как раз нам даст возможность еще больше подготовиться, вспомнить, каково это – катать произвольную именно на соревнованиях», — сказала Бойкова.
«Поскольку турнир домашний, крайне комфортный и спокойный, мы решили попробовать усложнять нашу короткую программу риттбергером. В дальнейшем, будем мы делать тройной риттбергер или нет, будет уже зависеть от его стабильности.
Тем не менее мы собираемся нарабатывать новые элементы повышенного для нас уровня сложности», — добавил Козловский.
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