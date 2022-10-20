Чемпионы Европы Александра Бойкова и прокомментировали выступление на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

В короткой программе фигуристы набрали 84,32 балла.

«Мы специально выступаем на этом турнире, чтобы подготовить себя, свой организм к более крупным стартам. Завтра мы поедем произвольную программу первый раз на публике, и это как раз нам даст возможность еще больше подготовиться, вспомнить, каково это – катать произвольную именно на соревнованиях», — сказала Бойкова.

«Поскольку турнир домашний, крайне комфортный и спокойный, мы решили попробовать усложнять нашу короткую программу риттбергером. В дальнейшем, будем мы делать тройной риттбергер или нет, будет уже зависеть от его стабильности.

Тем не менее мы собираемся нарабатывать новые элементы повышенного для нас уровня сложности», — добавил Козловский.