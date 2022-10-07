Мемориал Панина. КМС. Черемных и Бутенко, Шегай и Шамшуров, Родионова и Карпов представят короткие программы
7 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге пары (КМС) покажут короткие программы.
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 19.45, прямая трансляция – «Студия-38».
Участники
Майя Шегай – Игорь Шамшуров
Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
Анастасия Егорова – Родион Маринский
Алиса Родионова – Алексей Карпов
Варвара Черемных – Даниил Бутенко
Ева Хмелькова – Андрей Рудь
Предварительный список можно посмотреть здесь.
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
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