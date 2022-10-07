Мемориал Панина. КМС. Черемных и Бутенко, Шегай и Шамшуров, Родионова и Карпов представят короткие программы

Теги сборная России результаты пары Мемориал Панина Алексей Хвалько Варвара Черемных Даниил Бутенко Андрей Рудь Анастасия Егорова Родион Маринский Майя Шегай Игорь Шамшуров Алиса Родионова Алексей Карпов Мария Дыбкова Фигурное катание

7 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге пары (КМС) покажут короткие программы.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 19.45, прямая трансляция«Студия-38».

Участники

Майя Шегай – Игорь Шамшуров

Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

Анастасия Егорова – Родион Маринский

Алиса Родионова – Алексей Карпов

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Ева Хмелькова – Андрей Рудь

Предварительный список можно посмотреть здесь.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

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