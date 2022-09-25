Российский фигурист прокомментировал свое выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной.

«Программа хорошо шла. Единственное, в конце запутался в последней позиции, из-за этого подвернул ногу.

Макияж – спонтанное решение. Алексей Николаевич Мишин предложил волосы покрасить на программу. Потом предложил еще с лицом что-то сделать. Посмотрим – может, еще что-то придумаем.

Прикольно, что идет такое разнообразие в программах – от Воланда до айдола. Какой образ близок по жизни? Спокойного позитивного человека.

Очень рад, что такое большое количество народа здесь собралось. Спасибо публике за поддержку. Везде катки хорошие, но в «Мегаспорте» мне всегда приятно выступать», – приводит слова Семененко Sport24.

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