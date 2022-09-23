Александр Самарин: «Все комментарии после прокатов, я в них участвую»

Российский фигурист Александр Самарин заявил, что выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.

Ранее капитан команды Paradise по синхронному катанию Анна Шкурдай сообщила, что Самарин получил повестку из военкомата. Однако тренер Светлана Соколовская опровергла эту информацию.

«Все комментарии после прокатов, я в них участвую», – сказал Самарин.

«Сашке Самарину пришла повестка от военкомата. Подтверждение? Его друг – мой друг». Шкурдай сообщила о призыве фигуриста