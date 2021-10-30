«В цирке точно веселей». Траньков ответил на слова Ходыкина, назвавшего скучным традиционное парное катание

Теги Максим Траньков сборная России пары Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слова Дениса Ходыкина о парном катании.

«Традиционное парное катание, по мне, скучное, его давно все видели», – говорил Ходыкин, отвечая на вопрос о том, почему он и его партнерша Дарья Павлюченко используют акробатические элементы в своей программе.

«В цирке точно веселей», – написал Траньков в твиттере.

В ночь с 30 на 31 октября Павлюченко и Ходыкин выступят с произвольной программой на этапе Гран-при в Ванкувере. По итогам короткой они занимают второе место.

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