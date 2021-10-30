«В цирке точно веселей». Траньков ответил на слова Ходыкина, назвавшего скучным традиционное парное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слова Дениса Ходыкина о парном катании.

«Традиционное парное катание, по мне, скучное, его давно все видели», – говорил Ходыкин, отвечая на вопрос о том, почему он и его партнерша Дарья Павлюченко используют акробатические элементы в своей программе.

«В цирке точно веселей», – написал Траньков в твиттере.

В ночь с 30 на 31 октября Павлюченко и Ходыкин выступят с произвольной программой на этапе Гран-при в Ванкувере. По итогам короткой они занимают второе место.

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Гран-при Канады. Суй и Хань, Павлюченко и Ходыкин представят произвольные программы