Гран-при среди юниоров. Смит и Денг, Кемп и Елизаров покажут произвольные программы в парах

9 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в латвийской Риге пары выступят с произвольными программами.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Пары

Произвольная программа

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

1. Каролина Шан Кампильо – Мигель Мартос (Испания)

2. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия)

3. Анастасия Сазонова – Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан)

Вторая разминка

4. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада)

5. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)

6. айла Смит – Энди Денг (США)

Положение после короткой программы

1. Кайла Смит – Энди Денг (США) – 52,49

2. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 43,53

3. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада) – 40,21

4. Анастасия Сазонова – Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан) – 35,08

5. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия) – 34,32

6. Каролина Шан Кампильо – Мигель Мартос (Испания) – 33,76

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге