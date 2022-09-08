Гран-при среди юниоров. Смит и Денг, Кемп и Елизаров покажут произвольные программы в парах

9 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в латвийской Риге пары выступят с произвольными программами.
3-й этап
Рига, Латвия
Пары
Произвольная программа
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Каролина Шан Кампильо – Мигель Мартос (Испания)
2. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия)
3. Анастасия Сазонова – Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан)
Вторая разминка
4. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада)
5. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
6. айла Смит – Энди Денг (США)
Положение после короткой программы
1. Кайла Смит – Энди Денг (США) – 52,49
2. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 43,53
3. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада) – 40,21
4. Анастасия Сазонова – Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан) – 35,08
5. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия) – 34,32
6. Каролина Шан Кампильо – Мигель Мартос (Испания) – 33,76