В Хакасии в 2026 году построят ледовую арену стоимостью около 1 млрд рублей

В столице Хакасии Абакане в 2026 году планируют построить первую крытую ледовую арену. Стоимость строительства составляет порядка 1 млрд рублей.

Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал глава республики Валентин Коновалов.

«Встречался с министром спорта РФ (Олегом Матыциным), нам подтвердили – мы включены в план строительства.

На сегодняшний день строительство планируется на 2025-2026 годы. Проект действительно на 1 млрд рублей, он большой и очень важный для нас.

Сегодня у спортсменов, которые занимаются хоккеем, фигурным катанием, нет возможности посещать крытые объекты», – сказал Коновалов.

Арена может быть построена на 1 – 1,5 тыс. мест, финансирование на 99% будет федеральным, сообщил мэр Абакана Алексей Лемин.