Олимпийский призер по конькобежному спорту Иван Скобрев стал тренером в академии Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский призер Ванкувера-2010 в конькобежном спорте Иван Скобрев рассказал о тренерской работе в академии «Ангелы Плющенко».

«Я работаю с Евгением Викторовичем (Плющенко) уже полноценный месяц. По окончании работы в «Барысе» я был в Москве и занимался детишками. У Евгения появилась идея создания хоккейной команды, в это время он пригласил меня, показав свои возможности в тренировочном процессе.

Зашел разговор, что если есть желание заниматься детишками, надо попробовать. Есть группа, с которой работаю я: 12 фигуристов, где есть и мальчики, и девочки. Сегодня пришел посмотреть на тех, кто уже на протяжении месяца полноценно отработал и со мной.

Есть определенный график тренировок, где в том числе расписаны тренировки по ОФП, они согласованы с Евгением Викторовичем. Шикарнейшие условия в академии: есть все необходимое, чтобы ребят сделать сильнее, выносливее и прыгучее, чем мы и занимаемся. Я получаю огромное удовольствие от работы», – рассказал Скобрев.

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