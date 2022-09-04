Алексей Мишин: «Гулякова продолжает тренироваться, сейчас она на спортсменско-тренерском перепутье. Она ищет себя, определяется»

Тренер Алексей Мишин рассказал о тренировках фигуристки Анастасии Гуляковой.

20-летняя спортсменка не выступит на контрольных прокатах команды Санкт-Петербурга, которые пройдут 5-7 сентября.

«Настя Гулякова продолжает тренироваться, сейчас она на спортсменско-тренерском перепутье. Она ищет себя, определяется.

Настя – талантливая девушка, сейчас у нее тот возраст, который позволяет подумать о своем дальнейшем жизненном пути», – отметил Мишин.

В 2020 году Гулякова побеждала в финале Кубка России, а также становилась бронзовым призером российского этапа серии Гран-при.