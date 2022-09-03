Брэди Теннелл: «Хочу снова стать чемпионкой США и попасть на пьедестал на чемпионате мира»

Американская фигуристка Брэди Теннелл рассказала о восстановлении после травмы ноги и целях на новый сезон.

Недавно спортсменке удалось приземлить каскад тройной лутц – тройной тулуп на тренировке.

«В глубине души я считала, что никогда не смогу сделать это снова. Каким-то чудом я смогла продолжать. Я буду выходить на лед и дорожить каждым моментом. В те темные зимние месяцы в Чикаго, когда соревнования шли без меня, я действительно не думала, что это возможно», – сказала Теннелл.

Она вернулась к тренировкам на льду в конце марта.

«В первые два месяца я просто старалась снова почувствовать лед. Я позволила себе вернуться таким образом, чтобы я могла переварить все, что потеряла в прошлом сезоне, но также использовать мудрость, которую я приобрела, пройдя через откровенно травмирующий опыт», – добавила фигуристка.

В новом сезоне Теннелл будет катать частично переработанную короткую программу прошлого года. Произвольная поставлена под «Времена года» Антонио Вивальди. Отмечается, что интерпретация произведения будет необычной.

«Смыслом этого сезона будет возвращение к соревнованиям. Брэди обожает соревнования. Она акула на льду», – сказал тренер и хореограф спортсменки Бенуа Ришо.

«Думаю, я по-прежнему буду своего рода маньячкой, потому что у меня впереди много работы. Я буду гораздо более осторожна и внимательна, но я не собираюсь давать слабину в тренировках, потому что боюсь, что что-то случится. Я хочу полностью посвятить себя целям, которые у меня есть.

Моя работа все та же, и мои цели все те же. Хочу показать, что это мое предназначение, и то, что я люблю. Хочу снова стать чемпионкой страны. Хочу попасть на пьедестал на чемпионате мира», – добавила Теннелл.

Брэди Теннелл будет тренироваться во Франции под руководством Бенуа Ришо