Сергей Добрин: «При плохом раскладе только к конгрессу 2024 года могут вернуться к вопросу об участии российских спортсменов в международных соревнованиях»

Тренер Сергей Добрин предположил, как долго продлится отстранение российских фигуристов.

«Исходя из того, что я слышал, при плохом раскладе только к конгрессу 2024 года могут вернуться к вопросу об участии российских спортсменов в соревнованиях на международной арене. Сами понимаете, еще 2023-й не наступил, потом 2024-й. То есть мы еще два года будем существовать в таком режиме.

С чем мы из этого выйдем, будет зависеть от поддержки государства. Оно может поступить как с кинотеатрами и сказать: «Ребята, выживайте как можете, вы не самая приоритетная сфера, чтобы давать вам финансирование». А могут найтись какие-то спонсоры вроде Первого канала, благодаря чему будет увеличиваться количество турниров типа «Кубок Жигулей» в Самаре. Календарь в этом году уже расширен дополнительными турнирами, это хорошо», – сказал Добрин.