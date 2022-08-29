Плющенко о пользе кикбоксинга для фигуристов: «Это выносливость, дыхание, новые мышцы работают, это и отвлечение от своего вида спорта»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал, чем занятия по кикбоксингу могут быть полезны фигуристам.

Ранее Плющенко сообщил об открытии школы кикбоксера Александра Липового на территории его академии.

«Саша меня тренировал, и его личный тренер тренировал. Я всю жизнь занимался и рукопашным боем, и кикбоксингом, это выносливость, дыхание, новые мышцы работают, это и отвлечение от своего вида спорта.

Да, действительно, мы делаем совместную школу, с сентября мы начинаем, обустраиваем зал. Ученики будут заниматься с сентября, когда школа полноценно откроется, туда придут педагоги, тогда будут и мои фигуристы заниматься, и будем производить набор в школу бокса и кикбоксинга, единоборств», – сказал Плющенко.

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