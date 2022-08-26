Евгений Плющенко: «Чернышева и Антонышев всего два месяца катаются, а работа большая сделана, они трудятся, у них есть цель»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал выступление Анастасии Чернышевой и Владислава Антонышева на контрольных прокатах юниорской сборной России.

Чернышева и Антонышев выступают в парном катании. Они тренируются у Арины Ушаковой в академии Плющенко.

«Ребята молодцы, всего два месяца катаются, а работа большая сделана, они трудятся, у них есть цель. Это командная работа Арины Ушаковой, наших тренеров Сергея Алексеева, Ерема Газазяна, нашего тренера по танцам Алексея Захарченко, моих заслуг как таковых здесь нет.

Просто ребятам предоставлена база, когда они к нам пришли, им было предоставлено бесплатное обучение и проживание, они жили у меня на территории.

Немного не хватает льда на сегодняшний день, но все впереди, мы развиваемся. Запланировано строительство еще одного катка, поскольку в наших планах развитие танцев на льду, планируем увеличивать и количество спортсменов в парном катании», – сказал Плющенко.