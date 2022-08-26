«Начинать всегда непросто, необходимо просчитать все риски. И я очень рада, что Плющенко согласился на наш эксперимент». Тренер Ушакова о парном катании в академии

Тренер Арина Ушакова рассказала о переходе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В мае Плющенко сообщал, что теперь в его школе занимаются не только фигуристы-одиночники, но и спортивные пары – Ушакова вошла в тренерскую группу по новой дисциплине.

«В конце сезона в мае я перешла в академию «Ангелы Плющенко», начала работать. Спасибо нашей федерации, Евгению Плющенко, что поддержали меня. Начинать новое дело всегда непросто, необходимо просчитать все риски.

И я очень рада, что Женя согласился на наш эксперимент, и сейчас у меня появилась возможность развивать новое направление, так как до этого в академии было только одиночное катание. Первое время, когда наша группа парного катания только формировалась, мы тренировались на одном льду с одиночниками. Сейчас у нас отдельный лед.

В данный момент у меня три пары. Все новые. Огромный плюс, что у ребят есть возможность дополнительно отрабатывать прыжки в группах одиночного катания. Что очень важно и на самом деле круто. Специалисты академии нам во многом помогают», – рассказала Ушакова.

Ранее на контрольных прокатах юниоров в Новогорске академию представляла пара Анастасия Чернышева – Владислав Антонышев.

Евгений Плющенко: «Принял решение развивать парное катание, а позже – и танцы на льду. В «Ангелах Плющенко» должны быть все виды»