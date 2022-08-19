Евгения Медведева: «Если бы у меня был вариант одеваться в единственные бренды до конца жизни, то это были бы Dior или Saint Laurent»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева стиль Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих предпочтениях в одежде и любимых формах досуга.

– Любишь ли ты моду? Какие предпочтения в стиле? Может быть есть какие-то бренды, которые нравятся?

– Да, я обожаю моду. Последние два года особенно за ней слежу, но не могу сказать, что я супер-мега-эксперт в этой сфере. У меня есть любимые бренды, есть предпочтение в стиле. Из-за того, что я спортсменка, не люблю спортивный стиль и, как мне кажется, мне он не особо идет на повседневной основе, и поэтому я очень люблю классику.

Люблю пастельные цвета, базовые белый и черный, редко красный. Я стараюсь одеваться не ярко. Если бы у меня был вариант одеваться в единственные бренды до конца жизни, то это были бы Dior или Saint Laurent.

– Как ты проводишь свой досуг? Помимо фигурного катания, что может тебя увлечь настолько же сильно?

– Досуг мой состоит из абсолютного отдыха. Это общение с друзьями без активностей за чаем у меня дома с разговорами «за жизнь», либо же отдых наедине с собой. Максимум могу пойти куда-нибудь к озеру, гулять не люблю, потому что это слишком энергозатратно, люблю читать, слушать музыку, но еще больше я люблю лежать и мечтать, – сказала Медведева.

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