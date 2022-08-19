Евгения Медведева: «Если бы у меня был вариант одеваться в единственные бренды до конца жизни, то это были бы Dior или Saint Laurent»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о своих предпочтениях в одежде и любимых формах досуга.

– Любишь ли ты моду? Какие предпочтения в стиле? Может быть есть какие-то бренды, которые нравятся?

– Да, я обожаю моду. Последние два года особенно за ней слежу, но не могу сказать, что я супер-мега-эксперт в этой сфере. У меня есть любимые бренды, есть предпочтение в стиле. Из-за того, что я спортсменка, не люблю спортивный стиль и, как мне кажется, мне он не особо идет на повседневной основе, и поэтому я очень люблю классику.

Люблю пастельные цвета, базовые белый и черный, редко красный. Я стараюсь одеваться не ярко. Если бы у меня был вариант одеваться в единственные бренды до конца жизни, то это были бы Dior или Saint Laurent.

– Как ты проводишь свой досуг? Помимо фигурного катания, что может тебя увлечь настолько же сильно?

– Досуг мой состоит из абсолютного отдыха. Это общение с друзьями без активностей за чаем у меня дома с разговорами «за жизнь», либо же отдых наедине с собой. Максимум могу пойти куда-нибудь к озеру, гулять не люблю, потому что это слишком энергозатратно, люблю читать, слушать музыку, но еще больше я люблю лежать и мечтать, – сказала Медведева.