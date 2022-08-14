Щербакова о ритуалах перед выходом на лед: «Верю в свои силы, не рассчитывая на приметы. Просто тренировки и правильная ментальная готовность»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, что у нее нет особых традиций или ритуалов перед выходом на лед.

«Я всегда верю в свои силы, не рассчитывая на приметы. Если говорить о ритуалах, я бы скорее назвала это подготовкой.

Все готовятся к соревнованиям примерно одинаково, но с годами, с опытом вырабатываются свои привычки. И ты уже по полочкам знаешь каждую минутку, как правильно размяться, подготовиться, настроиться на соревнование.

Последние несколько лет у меня уже была своя тактика, которой придерживалась. Я приезжала на турнир, у нас до начала есть примерно три дня, и знала свои задачи на каждый день.

Вне того, что у нас на катке, я занималась в отеле, ходила в зал, знала, в какой момент мне нужно потренироваться, в какой отдохнуть. Просто вырабатывается свой ритм, ты знаешь, как настроить и тело, и голову отдельно.

Это просто тренировки и правильная ментальная готовность», – сказала Щербакова в беседе с пресс‑службой образовательного центра «Сириус».