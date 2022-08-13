Щербакова о тренировках: «Вечернюю мы проводим в формате соревнования. 6 минут разминка, затем жеребьевка – вытягиваем номерки, волнуемся и прокатываем произвольную»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о распорядке своего тренировочного дня.

«Наша утренняя тренировка всегда начинается с раскатки, со скольжения, где мы примерно полчаса отрабатываем разные шаги и связки.

Затем распрыгиваемся и работаем над прыжками, над короткой программой. Завершаем все обычно работой над вращениями.

Вечернюю тренировку мы проводим в формате соревнования. Как и на турнирах, шесть минут разминка – за это время мы прогоняем нашу программу.

Затем жеребьевка, тоже как на соревнованиях, мы вытягиваем номерки, переживаем, волнуемся и прокатываем произвольную программу, опять же, как на турнирах: по одному выходим на лед и прокатываем произвольную программу.

Тренер пишет всем распечатку по элементам, по очереди выставляет оценку за каждый элемент, мы все разбираем и дальше работаем над ошибками. И так каждый день, один выходной в неделю, – рассказала Щербакова.

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