Игорь Левитин: «Игры проходили в условиях ковида, сложной логистики. Вся страна испытывала невероятные эмоции, глядя на наших героев»

Помощник президента РФ Игорь Левитин обратился к спортсменам во время церемонии вручения государственных наград призерам Олимпийских игр в Токио и Пекине.

«Мы все хорошо помним сложности, которые вы испытали в Токио и Пекине. Игры проходили в условиях ковида, сложной логистики. Это стало дополнительным испытанием для нас. Тем ценнее была каждая медаль. Вся страна испытывала невероятные эмоции, глядя на наших героев.

Лидерами в Токио стали представители борьбы, фехтования, спортивной гимнастики, пулевой стрельбы. В Пекине наиболее успешными стали представители лыжных гонок и фигурного катания. Ваши выступления — выдающиеся.

За каждым успехом наших спортсменов — большой труд тренерского корпуса, спортивных федераций, врачей», — сказал Левитин.